Były piłkarz Barcelony uderza w klub. "Jesteśmy traktowani jak produkty"

Bojan Krkić nie zrobił takiej kariery, jakiej od niego oczekiwano. W przeszłości uznawano go za wielki talent akademii FC Barcelony, który miał na lata zagościć w podstawowym składzie "Blaugrany". Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Nękały go kontuzje, miał problemy ze zdrowiem psychicznym. Dziś jest bez klubu. Uważa, że z problemami w Barcelonie został całkowicie sam. Przestrzega przed tym innych młodych piłkarzy.

Bojan uderza w Barcelonę

Najwięcej meczów w karierze Bojan rozegrał dla "Dumy Katalonii". Choć podnosił z nią trofea, to nie ma miłych wspomnień z tamtego okresu, głównie przez kontuzje i presję związaną z łatką "nowego Messiego".

- Nikt mnie niczego nie nauczył, musiałem zrobić to sam. Musiałem konkurować z zewnętrznymi etykietami, które przypisywali mi inni, nazywając mnie "nowym Messim". Na początku nie rozumiałem w ogóle, jak mógłbym sprostać takim oczekiwaniom. Mój pierwszy rok w zespole był bardzo dobry zawodowo, ale bardzo trudny na poziomie osobistym - mówił w rozmowie z katalońskim dziennikiem "Sport".

Były napastnik Barcelony uważa, że ze wszystkimi swoimi problemami w Barcelonie był osamotniony, nie dostał odpowiednich narzędzi i wsparcia, by przetrwać trudne momenty.

- Kiedy zaczynasz grać bardzo dobrze, wszystko jest super. Ale gdy zaczynasz mierzyć się z czymś, co jest częścią tego sportu, jak kontuzje, musisz ciężko pracować emocjonalnie i psychicznie. Musisz mieć narzędzia, aby sprostać temu wyzwaniu - przyznał.

Dziś Bojan ostrzega Ansu Fatiego przed podobnym losem. Fati także jest uważany za wielki talent i przyszłość "Blaugrany", ale jego rozwój znacznie wyhamowały kontuzje kolana. Wciąż nie może wrócić do dyspozycji sprzed koszmarnej kontuzji. Na boisku nie prezentuje tej przebojowości i pewności siebie co kiedyś, nie podejmuje ryzyka w obawie o swoje kolano. Do tego przejął numer 10 na koszulce po Leo Messim, co jest dodatkowym ciężarem.

- Doświadczyłem na własnym ciele tego, przez co właśnie przechodzi Ansu Fati. Generujesz dużo entuzjazmu, gdy klub potrzebuje produktu z La Masii. Nie lubię tego mówić, bo sam nie lubię tego słuchać, ale właśnie tak jesteśmy traktowani, jak produkty - stwierdził Bojan.

Bojan Krkić był zawodnikiem Barcelony do 2014 r. W trakcie kariery wypożyczano go do Romy i Ajaksu Amsterdam. Potem przeszedł do Stoke City, a następnie grał w Mainz, Deprotivo Alaves i CF Montreal. Ostatnio był zawodnikiem japońskiego Vissel Kobe, z którego odszedł 1 lutego.