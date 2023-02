FIFA The Best 2023. Polak ma szansę na prestiżową nagrodę? Gdzie oglądać galę? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Gala FIFA The Best odbywa się corocznie od 2016 roku, gdy FIFA zrezygnowała ze współorganizowania gali Złotej Piłki wraz z "France Football". Do tej pory odbyło się sześć edycji tego wydarzenia - w 2020 i 2021 roku nagrodę dla piłkarza roku otrzymywał Robert Lewandowski. Na to wyróżnienie składały się głosy czterech grup: kapitanów i selekcjonerów reprezentacji, przedstawicieli mediów oraz kibiców. Maksymalna liczba punktów dla każdej z kategorii (poza nagrodą im. Ferenca Puskasa) wynosi 52.

FIFA The Best 2023. Lewandowski może być w jedenastce roku, a Marcin Oleksy walczy o nagrodę im. Ferenca Puskasa

W trakcie paryskiej gali będziemy mieli co najmniej jeden polski akcent. Mowa o Marcinie Oleksym, reprezentancie Polski w AMP Futbolu, który walczy o nagrodę dla najlepszej bramki roku (potocznie nazywana nagrodą im. Ferenca Puskasa). Zawodnik Warty Poznań w piękny sposób pokonał bramkarza Stali Rzeszów w AMP Futbol Ekstraklasie. Jego rywalami są Dimitri Payet (gol w meczu Olympique Marsylia - PAOK Saloniki) oraz Richarlison (gol w rywalizacji Brazylii z Serbią na MŚ w Katarze).

- Wiara jest w to, że się uda. W mediach się dużo dzieje, ludzie mają ochotę na mnie głosować. Nie zawiodę się i nie będzie miał żalu, jeśli się nie uda, ale jeśli się powiedzie, to będę mega szczęśliwy. Już jestem, że znalazłem się w takim gronie światowej klasy zawodników. Czułem, że ten gol może się odbić mocnym echem w środowisku ampfutbolowym czy delikatnie wyjść poza, ale nie spodziewałem się, że aż tak bardzo - mówił Sport.pl Marcin Oleksy tuż po nominacji.

Robert Lewandowski ma szanse na to, by znaleźć się w najlepszej jedenastce wg. Międzynarodowej Federacji Piłkarzy Zawodowych (FIFPro) - tam jego rywalami są m.in. Erling Haaland czy Karim Benzema. To może być jedyne wyróżnienie dla polskiego napastnika na tej ceremonii, ponieważ nie znalazł się w czołowej trójce do nagrody piłkarza roku - teraz szanse na to trofeum ma Leo Messi, Kylian Mbappe i wspomniany wcześniej Benzema.

FIFA The Best 2023. Wszystkie nominacje

Piłkarz roku : Karim Benzema (Real Madryt), Lionel Messi (PSG), Kylian Mbappe (PSG),

Piłkarka roku : Alex Morgan (Orlando Pride/San Diego Wave), Alexia Putellas (Barcelona), Beth Mead (Arsenal),

Bramkarz roku : Emiliano Martinez (Aston Villa), Thibaut Courtois (Real Madryt), Yassine Bounou (Sevilla),

Bramkarka roku : Ann-Katrin Berger (Chelsea), Mary Earps (Manchester United), Christiane Endler (Olympique Lyon),

Trener roku : Pep Guardiola (Manchester City), Carlo Ancelotti (Real Madryt), Lionel Scaloni (Argentyna),

Trenerka roku : Sarina Wiegman (Anglia), Pia Sundhage (Brazylia), Sonia Bompastor (Olympique Lyon),

: Sarina Wiegman (Anglia), Pia Sundhage (Brazylia), Sonia Bompastor (Olympique Lyon), Nagroda im. Puskasa: Richarlison (Brazylia, gol vs. Serbia), Dimitri Payet (Olympique Marsylia, gol vs. PAOK), Marcin Oleksy (Warta Poznań, gol vs. Stal Rzeszów).

FIFA The Best 2023. Gdzie i kiedy oglądać galę w Paryżu?

Gala FIFA The Best odbędzie się w poniedziałek 27 lutego w Paryżu. Ceremonia rozpocznie się o godz. 21:00 i będzie dostępna do obejrzenia w TVP Sport.