Wyciekły wyniki FIFA The Best. Media podają, kto zdetronizował Lewandowskiego

W ostatnich dwóch edycjach FIFA The Best najlepszym piłkarzem był Robert Lewandowski. Tym razem Polaka nie ma w trójce finalistów. Są za to mistrz świata Leo Messi, wicemistrz świata Kylian Mbappe i zdobywca Złotej Piłki w 2022 r. Karim Benzema. Według doniesień dziennika "Marca" to Argentyńczyk triumfował w plebiscycie FIFA.

Messi zwycięzcą FIFA The Best

Plebiscyt FIFA The Best powstał w 2016 r. po tym, jak FIFA postanowiła zakończyć współpracę z magazynem "France Football", z którym współorganizowała przez kilka lat galę Złotej Piłki. Lionel Messi triumfował raz, w 2019 r.

Wszystko wskazuje na to, że Argentyńczyk ponownie zgarnie tę nagrodę. Hiszpańskie media podają, że zebrał najwięcej głosów, zostawiając za sobą dwóch Francuzów - Benzemę (drugie miejsce) i Mbappe (trzecie miejsce).

Do tegorocznej nagrody FIFA The Best brano pod uwagę występy i osiągnięcia z okresu 8 sierpnia 2021 r. - 18 grudnia 2022 r. W tym czasie Messi przeszedł do Paris Saint-Germain, zdobył mistrzostwo i Superpuchar Francji, wygrał mistrzostwa świata i Finalissimę, a także otrzymał Złotą Piłkę za 2021 r.

Podczas gali FIFA The Best zostanie wybrany także trener roku. W gronie trzech finalistów znaleźli się selekcjoner reprezentacji Argentyny Lionel Scaloni, trener Manchesteru City Pep Guardiola i trener Realu Madryt Carlo Ancelotti. "Marca" podaje, że triumfatorem zostanie Scaloni.

Hiszpański dziennik nie podaje za to wyników nagrody im. Ferenca Puskasa dla autora najpiękniejszej bramki. Wśród trzech głównych kandydatów jest Marcin Oleksy, zawodnik ampfutbolowej Warty Poznań. Polak został nominowany za efektowne trafienie w meczu ze Stalą Rzeszów. Jego konkurentami są Dimitri Payet (Olympique Marsylia, za pięknego gola przeciwko PAOK-owi Saloniki w Lidze Konferencji Europy) oraz Richarlison (za przewrotkę w meczu MŚ Brazylia - Serbia).

Początek gali FIFA The Best o godzinie 21:00.