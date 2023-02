Czeka go długa przerwa. Nowe informacje o reprezentancie Polski po koszmarnym faulu

W 27. kolejce ligi belgijskiej Cercle Brugge rywalizowało na wyjeździe z Eupen. Od pierwszych minut dostępu do bramki gości bronił Radosław Majecki. Jednak Polak nie dograł tego spotkania do końca. W pierwszej połowie mocno ucierpiał za sprawą wyjątkowo brutalnego wejścia jednego z rywali. Dotrwał do przerwy, ale później nie pojawił się już na murawie. Teraz nowe informacje na temat stanu zdrowia bramkarza przekazał Cercle Brugge.

Radosław Majecki doznał kontuzji. Jego absencja potrwa około sześciu tygodni

Do sytuacji doszło w 31. minucie gry. Wówczas piłkę na wolne pole dostał napastnik Eupen Djeidi Gassama. Majecki ruszył do futbolówki, by ubiec rywala, co mu się udało. Tylko że po złapaniu piłki otrzymał potężny cios w klatkę piersiową. Napastnik w pełnym biegu uderzył wyprostowaną nogą w bramkarza. Po tym zdarzeniu Majecki trafił do szpitala.

I jak przekazał jego pracodawca, Polak spędził w nim całą noc. Wykonano szczegółowe badania, które wykazały, że bramkarz doznał naderwania mięśnia piersiowego. Przerwa od gry potrwa najprawdopodobniej sześć tygodni. - To z pewnością duża strata, że w najbliższych tygodniach nie będziemy mogli skorzystać z usług Radka. Odczuwamy jednak ulgę, że nie stało mu się nic gorszego. Wrócił już do domu i niedługo rozpocznie rehabilitację - przekazał dyrektor sportowy klubu Carlos Avina.

Dość zaskakujący jest fakt, że mimo tak oczywistego faulu ani sędzia główny, ani VAR nie ukarali napastnika Eupen czerwoną kartką i nie odgwizdali przewinienia. - Nie rozumiem, dlaczego VAR nie interweniował. Niepokojące jest to, że tydzień po tygodniu popełniane są błędy, które psują wizerunek i reputację naszej ligi. Składamy skargę do Działu Sędziowskiego i oczekujemy wyraźnej poprawy. Forza Radek - napisał na Twitterze Avina.

Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2. Wszystkie bramki padły w pierwszych 45 minutach. W tabeli ligi belgijskiej Cercle Brugge plasuje się w środku stawki, na ósmej pozycji. Eupen jest tuż nad strefą spadkową - 15.

Radosław Majecki latem 2022 roku został wypożyczony z AS Monaco do Cercle Brugge. W barwach belgijskiej drużyny rozegrał 24 spotkania - w pięciu zachował czyste konto. Bramkarz ma również za sobą debiut w reprezentacji Polski - 9 października 2021 roku zagrał 33 minuty przeciwko San Marino. Selekcjonerem był wówczas Paulo Sousa. Jego następca, Czesław Michniewicz, ani razu nie powołał Majeckiego do kadry, o co ten miał żal.