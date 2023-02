Hiszpański dziennikarz pisze z troską o Lewandowskim. "To bardzo martwi"

Ostatnie tygodnie nie są łatwe dla Roberta Lewandowskiego. Najlepszy polski piłkarz od momentu powrotu z mistrzostw świata w Katarze jest wyraźnie pod formą, co wpływa na jego skuteczność w barwach FC Barcelony. Nie licząc rywalizacji o Superpuchar Hiszpanii i Puchar Króla, Polak zdobył zaledwie trzy gole w siedmiu meczach, nie będąc wyróżniającym się elementem swojego zespołu.

Lewandowskiego nie było na boisku

Problem polskiego napastnika zauważył dziennikarz Gabriel Sans, zajmujący się na co dzień losami FC Barcelony. Według niego, w ostatnich tygodniach Lewandowski gra tak, jakby nie było go na boisku. Napastnik jest bowiem całkowicie niewidoczny oraz popełnia proste błędy, które wpływają na grę całego zespołu.

- Barcelona ma problem z Robertem Lewadowskim. Wygląda to jakby nie było go na boisku, co bardzo martwi. Napastnik nie jest w optymalnej formie od powrotu z mistrzostw świata w Katarze. Co więcej, współpraca z czterema pomocnikami, a w szczególności bez Pedriego, wydaje się zupełnie mu nie odpowiadać - napisał Sans.

Uraz wyklucza go z gry

Jak dowiedzieliśmy się w poniedziałkowe przedpołudnie, gorsza postawa polskiego napastnika w ostatnich meczach mogła mieć związek z kontuzją, która wyklucza go z gry na najbliższe dwa tygodnie. W mediach pojawiły się już dywagacje, jakoby Polak miał walczyć z urazem od dłuższego czasu, lecz dopiero teraz stał się on na tyle dokuczliwy, by zmusić go do zrobienia sobie krótkiej przerwy.

W najbliższy czwartek drużynę FC Barcelony czeka kolejny bardzo trudny mecz. Katalończycy zmierzą się z Realem Madryt w półfinale Pucharu Króla, którego znaczenie dla "Blaugrany" wyraźnie wzrosła po odpadnięciu z europejskich pucharów. W spotkaniu, poza Lewandowskim, najprawdopodobniej nie zobaczymy też Pedriego i Ousmane'a Dembele, co sprawia, że wygrana z podopiecznymi Carlo Ancelottiego będzie niezwykle trudnym zadaniem.

