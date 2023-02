Skandal w Belgii. Majecki został brutalnie sfaulowany, a sędzia nic. Klub domaga się wyjaśnień [WIDEO]

Ta sytuacja nie może pozostać niezauważona. Radosław Majecki doznał poważnego urazu podczas sobotniego spotkania pomiędzy Cercle Brugge a Eupen. Polski bramkarz mocno ucierpiał za sprawą wyjątkowo brutalnego wejścia jednego z rywali, a sędzia w ogóle tego nie zauważył. Pytanie, co w tym czasie robili arbitrzy VAR. Oni również nie potrafili w porę zareagować.

Bezpardonowe wejście i kontuzja Radosława Majeckiego. Napastnik nie został ukarany. "Nie rozumiem, dlaczego VAR nie interweniował"

Do sytuacji doszło w 31. minucie gry. Piłkę na wolne pole dostał napastnik Eupen Djeidi Gassama. Pojedynek biegowy podjął właśnie Radosław Majecki. Polak był szybszy, trafił w piłkę, po czym otrzymał potężny cios w klatkę piersiową. Rywal w pełnym biegu wjechał w niego wyprostowaną nogą. To musiało boleć. Po chwili na murawie pojawiły się służby medyczne.

Mimo oczywistego faulu i to być może na czerwoną kartkę sędzia nie zareagował. Niewzruszona pozostała także ekipa VAR, choć mogła dokładnie obejrzeć tę sytuację na monitorach. Gassama uniknął jakichkolwiek konsekwencji. Wywołało to ogromny skandal. Drużyna Polaka już postanowiła działać. - Nie rozumiem, dlaczego VAR nie interweniował. Niepokojące jest to, że tydzień po tygodniu popełniane są błędy, które psują wizerunek i reputację naszej ligi. Składamy skargę do Działu Sędziowskiego i oczekujemy wyraźnej poprawy. Forza Radek - napisał na Twitterze dyrektor sportowy Cercle Brugge, Carlos Avina Ibarrola.

Majecki z oczywistych względów nie dokończył meczu. Pojechał do szpitala, a w przerwie zmienił go Brazylijczyk Warleson. Na razie nie wiadomo, jak długo będzie pauzował. Cercle Brugge ostatecznie zremisowało z Eupen 2:2. Wszystkie bramki padły w pierwszych 45 minutach. W tabeli ligi belgijskiej Cercle Brugge plasuje się w środku stawki, na ósmej pozycji. Eupen jest tuż nad strefą spadkową - 15.