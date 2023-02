Legenda zachwycona reprezentantem Polski. Może być z siebie dumny. Co za słowa

12 stycznia Mateusz Klich został oficjalnie zawodnikiem DC United. Pomocnik reprezentacji Polski na pierwszy mecz w nowych barwach musiał jednak poczekać do 26 lutego. W tym dniu zespół piłkarza rozpoczął nowy sezon rozgrywek amerykańskiej MLS, a pierwszym ligowym rywalem było Toronto FC. Lepszego debiutu nie mógł on sobie wymarzyć, co zyskało uznanie w oczach legendarnego trenera.

Klich zachwycił Rooneya. Wystarczył już pierwszy mecz w barwach DC United

Klich nie tylko wyszedł na boisko w wyjściowym składzie, ale już w trakcie debiutu zapisał się na listę strzelców. Pomocnik w 13. minucie popisał się mocnym uderzeniem zza pola karnego, przy którym bramkarz rywali okazał się bezradny. Polak otworzył tym samym wynik meczu, który zakończył się zwycięstwem 3:2 DC United.

Na pomeczowej konferencji prasowej postawę polskiego zawodnika skomentował trener zespołu Wayne Rooney. - Myślę, że w pierwszej połowie grał doskonale. Przez cały czas kontrolował grę - stwierdziła legenda angielskiej piłki nożnej. - Rozpoczęliśmy sezon z trzema punktami i wszyscy jesteśmy zadowoleni - dodał.

Klich przeszedł do MLS z Leeds United, z którym był związany od 2017 roku. W trakcie gry w angielskich rozgrywkach wystąpił łącznie w 192 spotkaniach, w których strzelił 24 bramki i zanotował 21 asyst. W tym sezonie nie dostawał jednak zbyt dużo okazji do gry. W 14 meczach spędził na murawie jedynie 266 minut. Gra w MLS jest więc dla niego szansą na regularne występy.

Pomocnik reprezentacji polski po udanym debiucie jest pewniakiem do występu w meczu 2. kolejki. Zawodnicy Rooneya zmierzą się w nim z Columbus Crew, a spotkanie odbędzie się w niedzielę 5 marca.