Ruch Chorzów uszczęśliwił polskiego gracza. Ograł bukmachera na setki tysięcy. Kosmos

Jak co weekend, tysiące polskich klientów zakładów bukmacherskich postawiło swoje pieniądze, licząc, że intuicja ich nie zawiedzie i uda się pomnożyć zainwestowany kapitał. Wśród nich był jeden z użytkowników bardzo popularnego polskiego bukmachera, który postanowił wysłać popularną "taśmę", płacąc 126,06 złotych.

Proste, choć skuteczne zakłady

Na postawionym w piątkowy poranek kuponie znalazło się piętnaście zdarzeń. Były to mecze piłkarskie w takich ligach jak Ekstraklasa, Serie A, I liga, Bundesliga czy Premier League. Co jednak najbardziej interesujące, gracz postanowił skorzystać z najbardziej popularnego rozwiązania, stawiając na wygraną gospodarzy, remis lub wygraną gości.

Gdy Jagiellonia Białystok nie zdołała zdobyć punktów z Rakowem Częstochowa, a Wisła Kraków odwróciła losy meczu z Odrą Opole, w głowie i sercu specjalisty od bukmacherki mogły pojawić się pierwsze nadzieje na pomnożenie zainwestowanych pieniędzy.

Finałowa rozgrywka i "kontra"

O zamkniętym dziś kuponie fani zakładów bukmacherskich zaczęli rozmawiać w niedzielny poranek. Wówczas trafione było już czternaście z piętnastu zakładów, co na wielu zrobiło ogromne wrażenie. Do pełni szczęścia gracza pozostał jeszcze jeden mecz, Ruch Chorzów - Stal Rzeszów, w którym "Niebiescy" mieli odnieść zwycięstwo.

W momencie, gdy do końca zabawy został już jeden mecz, a w grze było ponad pół miliona złotych, według nieoficjalnych informacji, dzisiejszy bohater miał dokonać tego, co zrobiłaby zdecydowana większość obstawiających. Mowa o tak zwanej "kontrze", czyli postawieniu dodatkowego kuponu na wynik odwrotny od wstępnie wybranego. Wówczas, jeśli główny kupon okaże się przegrany, ten postawiony w ostatnim momencie pozwoli nieco zarobić.

Jak się jednak okazało, kontra nie była potrzebna. Ruch wygrał bowiem 2:0, domykając postawiony w piątek zakład. Tym samym, w najbliższych dniach na konto gracza trafić powinno 540 900 złotych, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii.

Co ciekawe, jest to już drugi rekordowy kupon postawiony u jednego z najpopularniejszych bukmacherów w kraju. Pod koniec stycznia, inny z graczy zdołał wygrać ponad 505 tysięcy złotych, co wówczas było drugim wynikiem w historii. Do rekordu cały czas jednak nieco brakuje. W przeszłości jeden z użytkowników zdołał bowiem wygrać 592 668 złotych. Całe podium jest już jednak zajęte przez wyniki wyższe niż pół miliona PLN.

Zakłady bukmacherskie mogą uzależniać i są dozwolone od 18. roku życia.