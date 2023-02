"Monopol UEFA musi zostać złamany". Od tego zależy przyszłość piłki nożnej?

W kwietniu 2021 r. największe kluby Europy same zdecydowały o powstaniu Superligi. Europejscy giganci nie liczyli się ze zdaniem UEFA oraz kibiców i na chwilę powołały nowe rozgrywki. Na chwilę, bo po protestach kibiców projekt ten upadł.

Jeden z przywódców pomysłu Superligi - Andrea Angelli - czyli były prezes Juventusu znów odniósł się do tej idei. Oto co powiedział: - Monopol UEFA musi zostać złamany, by zapewnić klubom finansową stabilność. Stabilność, która nie zależy od awansu do europejskich pucharów. To problem wielu klubów.

- Przy takiej niepewności żaden klub nie jest w stanie podejmować długoterminowych, zrównoważonych i rozsądnych decyzji. Dlatego jestem za systemem jednolitych rozgrywek na najwyższym poziomie w Europie. On da większe możliwości finansowe i sportowe. W 2019 r. byliśmy gotowi, by taki format przyjąć.

Agnelli wciąż za Superligą

- Kluby średniego rozmiaru postrzegały to jednak jako zagrożenie więc szef UEFA - Aleksander Ceferin - się wycofał. Kiedy UEFA zdecydowała się zablokować ten projekt, pojawiło się mnóstwo głosów sprzeciwu. To, czy ten projekt ruszy, będzie zależało od Sportowego Sądu Arbitrażowego w Lozannie. Chociaż ten system nie gwarantuje stabilności finansowej mniejszym klubom, to kluby, które będą walczyły o zwycięstwo w Lidze Mistrzów, są znane z góry. Wszystko przez dochody, jakie mają z lokalnych rynków.

- Pod tym względem bezkonkurencyjna jest Anglia. Za nią jest Hiszpania, ale też takie klub jak PSG czy Bayern Monachium. Popieramy system spadków i awansów. Rozmawiałem z przedstawicielami wielu klubów i oni popierają nasz pomysł.

Na razie nie wiadomo, jak Europa zareaguje na słowa Agnellego. Zwłaszcza że były już prezes Juventusu został usunięty ze stanowiska po kolejnej aferze we włoskiej piłce.