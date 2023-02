Kontrowersyjny prezes trafi do więzienia. "Nie martwcie się o mnie"

Zamalek Kair to 14-krotny mistrz Egiptu w piłce nożnej. W tym sezonie klub miał walczyć o trzecie trofeum z rzędu, jednak szans na obronę mistrzostwa zawodników pozbawił... prezes klubu. Początkiem roku Mortada Mansour postanowił wycofać zespół z rozgrywek po niezadowalającym wyniku meczu 12. kolejki (remis 1:1 z El Daklyeh). Teraz pojawiły się nowe ciekawostki z prezesem klubu w roli głównej.

Prezes egipskiego klubu się doigrał. Teraz czeka go odsiadka

Jak podaje portal kingfut.com, prezes Mansour ma trafić do więzienia. Wszystko przez ustne zniesławienie prezesa Al Ahly, Mahmuda El-Khatiba, do którego miało dojść w 2021 roku. Prezes Al Ahly złożył w tej kwestii dwie sprawy w sądzie i obie wygrał. Mansour początkowo został skazany na rok więzienia, ale później sąd postanowił złagodzić karę do miesiąca pozbawienia wolności. Prezes Zamalka próbował odwoływać się od wyroku, ale bezskutecznie.

Tym samym działacz wielokrotnego mistrza Egiptu ma niedługo trafić do więzienia. Na razie Mansour odniósł się do odrzucenia apelacji w konkretnych słowach. "Apelacja została odrzucona, w oczekiwaniu na decyzję niebiańskiego sędziego Boga Wszechmogącego. Nie martwcie się o mnie, lwy nie boją się śmierci, nie boją się też więzienia. Plan był taki, aby obalić mnie w wyborach za pomocą oszukańczych środków, wcześniej byłem odsunięty od prezydentury Zamalka na cztery lata, po czym zarząd został rozwiązany, a czwartym krokiem było wysłanie mnie do więzienia. Ten krok został opóźniony, chwała Bogu. Egipcjanie i fani Zamalka teraz w to wszystko wierzą. Musiałem za wszelką cenę całkowicie zniknąć ze sceny politycznej, sportowej i medialnej" - podsumował działacz.

Mansour jest znany z wybuchowego charakteru. Wcześniej oskarżał arbitrów o niesprawiedliwe sędziowanie, mające faworyzować Al Ahly. Zdaniem prezesa taka postawa sędziów miała pomóc rywalom w zdobyciu 43. mistrzostwa Egiptu.