Po transferze reprezentanta Polski U-18 kibice ruszyli na trybuny. Klub zareagował zniżką

Maxi Oyedele to jeden z najciekawszych polskich piłkarzy młodego pokolenia. Syn Polki i Nigeryjczyka jest bardzo utalentowanym wychowankiem Manchesteru United, który ma już na swoim koncie siedem występów w młodzieżowych reprezentacjach naszego kraju.

Kluczowe wypożyczenie

Choć wydawało się, że Polak będzie rywalizował w młodzieżowych rozgrywkach w barwach "Czerwonych Diabłów", w styczniu władze klubu zdecydowały się na wypożyczenie go do Altrinchamu, grającego na piątym poziomie rozgrywkowym. W ten sposób, mimo młodego wieku, środkowy pomocnik ma możliwość zaznajomienia się z seniorską piłką.

Dotychczasowe występy 18-letniego piłkarza w nowych barwach były co najmniej bardzo dobre. W trzech meczach udało mu się zdobyć dwa gole, będąc jednocześnie kluczową postacią zespołu. To spowodowało, że zainteresowanie grą Oyedele wyraźnie wzrosło, co doprowadziło do ważnej reakcji działaczy.

Wielka promocja

Zgodnie z informacjami podawanymi przez TVP Sport, kibice Manchesteru United chcący obejrzeć Polaka w akcji mogą wejść na sobotni mecz ligowy z Solihull Moors za pół ceny. By skorzystać z promocji, wystarczy wpisać kod "mufc50" podczas zakupu wejściówek w Internecie lub też okazać karnet na mecze "Czerwonych Diabłów".

Promocja przygotowana przez działaczy Altrincham jest o tyle istotna, że na mecz National League przyjechać może spora grupa fanów z Manchesteru. Stadion obecnego zespołu Maxiego Oyedele znajduje się bowiem zaledwie kilkanaście kilometrów od angielskiej metropolii.

Dla układu tabeli National League sobotnie spotkanie będzie dość istotne. Spotkają się bowiem dwa zespoły zajmujące miejsca w środku tabeli. Altrincham jest na ten moment trzynasty, a ekipa Solihull Moors zajmuje dwunastą lokatę. Oba zespoły mają jednak tyle samo punktów i wspólnie tracą osiem oczek do miejsc gwarantujących udział w barażach o awans do League Two.