Kuriozum na otwarcie nowego stadionu. VAR podtrzymał błędną decyzję sędziego w 92. minucie [WIDEO]

System VAR ma pomagać arbitrom w rozstrzyganiu spornych sytuacji i ewentualnym korygowaniu błędów i niedopatrzeń decyzji sędziów na boisku. W polskiej ekstraklasie w ostatnim czasie mieliśmy ogromną kontrowersję związaną z zagraniem lub nie, ręką przed Mikaela Ishaka w meczu Lecha Poznań z Zagłębiem Lubin. W innych ligach również nie brakuje spornych sytuacji, które wydają się bardziej jednoznaczne, niż przypadek napastnika Lecha Poznań.

Absurdalny rzut karny na otwarcie stadionu LASK-u

LASK Linz był zdecydowanym faworytem meczu z Austrią Lustenau. Gospodarze przeważali od pierwszej do ostatniej minuty, ale goście dzielnie stawiali opór. Gdy już wydawało się, że spotkanie zakończy się podziałem punktów, to doszło do kuriozalnej sytuacji.

W 92. minucie piłka została zagrana w pole karne Austrii. Wtedy do piłki doskoczyli Florian Flecker i Cem Turkmen. Zdaniem arbitra ten drugi faulował zawodnika LASK-u i przez to odgwizdany został rzut karny. Na powtórkach trudno dopatrzyć się kontaktu między zawodnikami, a prędzej widać efektowny upadek Austriaka, który chciał wymusić faul. Wtedy też interweniował VAR, który. o dziwo, nie dopatrzył się błędu sędziego i podtrzymał decyzję o rzucie karnym. Do tego w 94. minucie podszedł Marin Ljubicic, który zdobył bramkę i zapewnił trzy punkty drużynie gospodarzy.

W ten mało chlubny sposób LASK odniósł pierwsze zwycięstwo na nowo wybudowanym stadionie. Jednocześnie na piątkowym meczu nie było kompletu publiczności. Z 19 tysięcy dostępnych miejsc zajętych było tylko 12 tysięcy. Absurdalną sytuację można zobaczyć na nagraniu poniżej.

Ostatecznie po tym rozstrzygnięciu LASK zajmuje trzecie miejsce w tabeli i na trzy kolejki przed podziałem rozgrywek na grupę mistrzowską i spadkową, jest pewny bycia w tej pierwszej. Z kolei Austria Lustenau jest na ósmym miejscu i traci dwa punkty do szóstej Austrii Wiedeń, która zajmuje pierwsze miejsce dające grę w grupie mistrzowskiej.