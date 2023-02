"Niech żyje Lech Poznań". Czesi zachwyceni sukcesem mistrza Polski w LKE

W czwartkowy wieczór Lech Poznań zdołał pokonać FK Bodo/Glimt 1:0 w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji Europy, co mistrzom Polski dało awans do kolejnej fazy. Jednocześnie oznacza to, że w obecnym sezonie, w międzynarodowych rozgrywkach nie ma już żadnego klubu z Norwegii. To jest z kolei świetną informacją, dla Czechów, którzy obronili 15. miejsce w rankingu ligowym UEFA.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjne powołania Santosa? Problemy już na starcie

Radość prezesa Slavii Praga

Choć po sukcesie "Kolejorza" media wypełniły się szczęśliwymi wpisami polskich kibiców, głos postanowił zabrać także prezes Slavii Praga Jaroslav Tvrdik, który nie krył swojej radości na Twitterze - Niech żyje Lech Poznań - napisał działacz.

Radość czeskiego działacza nie jest przypadkowa. Dzięki doskonałemu występowi Lecha Poznań, sytuacja czeskich klubów jest więcej niż świetna. Nasi południowi sąsiedzi utrzymali 15. miejsce w ligowym rankingu UEFA (16. Norwegia, po odpadnięciu Bodo/Glimt nie ma już w europejskich pucharach żadnej drużyny), co niesie ze sobą doskonałe efekty.

Trener Chelsea przeżywa koszmar. Kibice przekroczyli wszelkie granice

W najbliższym czasie, w międzynarodowych rozgrywkach, będziemy mogli obejrzeć aż pięć czeskich zespołów. Dwa najlepsze otrzymają szanse gry w eliminacjach Ligi Mistrzów. Jeden zespół powalczy o fazę grupową Ligi Europy, a dwa kolejne będą miały możliwość rywalizacji w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.

Wielka szansa przed grupą mistrzowską

Aż tak duża czeska delegacja w Europie jest doskonałą informacją dla czeskiej ligi. Według obecnych przepisów, spośród zespołów, które awansują do grupy mistrzowskiej, zaledwie jeden nie wystąpi na początku kolejnego sezonu w eliminacjach LM, LE lub LKE (zakładając, że jedna z tych drużyn wygra też Puchar Czech).

Lewandowski może mieć nowego kolegę w ataku. Z Barceloną łączy go przeszłość

Patrząc na obecną sytuację w tabeli, o grę w Champions League powalczyłyby Slavia Praga i Victoria Pilzno. O miejsce w Europa League walczyłaby Sparta Praga, a w eliminacjach Ligi Konferencji obejrzelibyśmy Slovacko i Sigmę Ołomuniec.

Możliwość gry w najważniejszych klubowych rozgrywkach na świecie będzie też ważnym atutem w przypadku przeprowadzania kolejnych transferów przez najsilniejsze kluby. Tym samym rośnie też szansa na wzrost znaczenia ligi czeskiej w głowach klasowych zawodników.

Race z dachu, tłok, doping. Legia na taki mecz czekała prawie 10 lat