Shakira znów o Pique. Bezlitośnie. Brutalne słowa

Kilka miesięcy temu Gerard Pique rozstał się po wielu latach związku z Shakirą. Od tego czasu pomiędzy byłymi partnerami nie ma porozumienia. Wydaje się, że z każdym kolejnym tygodniem konflikt narasta. Na początku stycznia kolumbijska piosenkarka nagrała diss na piłkarza. - Zamieniłeś Ferrari na Twingo. Zamieniłeś Rolexa na Casio - brzmi tekst piosenki. Nawiązuje on oczywiście do nowej dziewczyny 36-latka, młodszej o 13 lat Clary Chii Marti. Nie minęły nawet dwa miesiące, a Shakira postanowiła nagrać następny utwór uderzający w Pique.

REKLAMA

Zobacz wideo

Shakira ponownie nagrywa piosenkę o Pique. "Byłeś poza zasięgiem"

Poprzedni utwór nagrany w studiu BZRP bije w sieci rekordy wyświetleń. Aktualnie w serwisie YouTube widziano go już 351 milionów razy. W piątek na kanale YouTube artystki Caroliny Navarro znanej jako Karol G pojawiła się nowa piosenka "TQG", która powstała we współpracy z Shakirą. Jak wyjaśnił portal Diario AS, tytuł jest skrótem od słów "Te Quedó Grande", co dosłownie oznacza "Byłeś poza zasięgiem".

Tekst utworu nie pozostawia złudzeń i jest ewidentnym nawiązaniem do byłych partnerów artystki. Shakira po raz kolejny uderza w nim w byłego partnera. - Kochanie, co się stało? Nie byłeś zakochany? Po co mnie szukasz, skoro wiesz, że nie powtarzam błędów. Powiedz swojemu nowemu dziecku, że nie rywalizuję o facetów - brzmi fragment tekstu.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Utwór znalazł się w nowym albumie Karol G, "Mañana Será Bonito" i w 16 godzin ma już ponad pięć mln wyświetleń. Laureatka Grammy przekazała w nim również, że piłkarz najwyraźniej chce do niej wrócić. - Teraz chcesz wrócić, to widać. Czekasz na mnie, myślisz, że jestem idiotką? - można wysłuchać.

Ponadto jeden z wersów dotyczy obecnej partnerki Pique, Clary Chii. - To, co twoja dziewczyna powiedziała w moim kierunku, mnie nie rusza. Śmieję się z tego - śpiewa 46-latka.

W ostatnich dniach Pique wspólnie z partnerką zostali wyproszeni z jednej barcelońskich restauracji. Jaki był powód? Okazało się, że właścicielem lokalu był zagorzały fan Shakiry, który nie miał ochoty przyjmować zamówienia od pary zakochanych.