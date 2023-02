Lech poznał rywala w 1/8 finału LKE. Wylosował szczęśliwie

32 lata czekaliśmy na dzień, w którym polski awansuje do kolejnej rundy europejskich pucharów w wiosennej części rozgrywek. Do czwartku była to Legia Warszawa, która w marcu 1991 r. wyeliminowała Sampdorię z Pucharu Zdobywców Pucharów.

W czwartek długi czas oczekiwania przerwał Lech Poznań. Mistrzowie Polski pokonali u siebie norweskie Bodo/Glimt 1:0 i awansowali po tym, jak przed tygodniem zremisowali 0:0. Drużyna Johna van den Broma znalazła się wśród ośmiu zespołów, które awansowały do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy poprzez play-offy.

Pozostałe siedem drużyn to: RSC Anderlecht, KAA Gent, AEK Larnaka, Fiorentina, Lazio, Sheriff Tyraspol, FC Basel. Ale to nie te zespoły mogły być rywalem poznaniaków w kolejnej rundzie rozgrywek.

Przeciwnikiem Lecha mogła być jedna z ośmiu drużyn, które jesienią wygrały grupę Ligi Konferencji Europy. Wśród potencjalnych rywali byli: West Ham United, OGC Nice, AZ Alkmaar, Slovan Bratysława, Villarreal, Djurgardens IF, Basaksehir oraz Sivasspor.

Lech poznał rywala w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy

Ostatecznie los skojarzył Lecha z Djurgardens IF. To obecny wicemistrz Szwecji, który czeka na wznowienie rozgrywek ligowych. Szwedzi z bardzo dobrej strony pokazali się w fazie grupowej LKE, gdzie wygrali grupę przed Gentem, Molde oraz Shamrock. I to właśnie z Irlandczykami Djurgardens IF straciło jedyne punkty w grupie, wygrywając pozostałych pięć spotkań.

W pozostałych meczach AEK Larnaka zagra z West Hamem United, Fiorentina z Sivassporem, Lazio z AZ Alkmaar, FC Basel ze Slovanem Bratysława, OGC Nice z Sheriffem Tyraspol, Anderlecht z Villarrealem, a KAA Gent z Basaksehirem.

Pary 1/8 finału Ligi Konferencji Europy:

AEK Larnaka - West Ham United

Fiorentina - Sivasspor

Lazio - AZ Alkmaar

Lech Poznań - Djurgardens

FC Basel - Slovan Bratysława

OGC Nice - Sheriff Tyraspol

RSC Anderlecht - Villarreal

KAA Gent - Basaksehir

Pierwsze mecze zostaną rozegrane 9 marca, rewanże tydzień później. Lech pierwsze spotkanie rozegra na własnym stadionie. Finał 7 czerwca w Pradze.