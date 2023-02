To był kolejny wspaniały pucharowy wieczór przy Bułgarskiej w tym sezonie. Lech Poznań jako pierwszy polski zespół od 32 lat zdołał wygrać wiosną dwumecz europejskich pucharów. Po wygranych nad Austrią Wiedeń czy Villarrealem, w 1/16 finału "Kolejorz" ograł norweskie Bodo/Glimt 1:0 za sprawą trafienia Mikaela Ishaka. Nic więc dziwnego, że trener mistrza Polski John van den Brom wszedł do sali konferencyjnej w wyśmienitym nastroju, trzymając w ręku... puszkę piwa!

"Zdrówko!" Van den Brom naprawdę to zrobił. "Napisaliśmy historię"

- Cheers! (Zdrówko!) - krzyknął Van den Brom do znajdujących się w sali dziennikarzy. - To mój pierwszy raz, gdy robię coś takiego - dodał, by po chwili z uśmiechem na ustach skorygować: - Oczywiście chodzi o piwo w sali konferencyjnej, nie żebym w życiu nigdy nie pił piwa - uśmiechnął się.

Holender był wyraźnie dumny ze swojego zespołu. - Zawsze fajnie mówi się o napisaniu historii, ale jeszcze lepiej jest to zrobić. My dzisiaj napisaliśmy historię - rozpoczął swoją wypowiedź. - To był niesamowity wieczór dla nas wszystkich. Graliśmy przeciwko dobrej drużynie i mieliśmy trochę problemów w pierwszej połowie, gdy nie potrafiliśmy dobrze założyć pressingu. Ale porozmawialiśmy o tym w przerwie i jak było widać, w drugiej połowie wyglądało to znacznie lepiej. Wiadomo też było, że będzie nam nieco trudniej pod względem fizycznym, gdyż rywal w weekend nie grał meczu ligowego.

- Mieliśmy swoje sytuacje, czekaliśmy na tego gola i w końcu się udało po dobrym ataku prawą stroną boiska. Dobre dośrodkowanie i znakomity finisz Mikaela Ishaka. Grał swój 100. mecz dla tego klubu i w takim spotkaniu strzelił zwycięskiego gola, decydującego o awansie do kolejnej rundy, tworzącego historię klubu. To fantastyczna sprawa - kontynuował Van den Brom.

- Po meczu nie brakowało emocji. W trakcie samego spotkania był to trochę rollercoaster. Dzisiaj wszyscy byli istotni. Zobaczyliśmy, że ważne jest, aby mieć więcej niż jedenastu zawodników. Brakowało nam Murawskiego, co było dużą stratą dla organizacji obrony. Ale gdy widziałem, jak ciężko pracowali Jesper Karlstroem i Afonso Sousa, to było coś naprawdę fajnego. Powiedziałem chłopakom, że jestem naprawdę dumny z tej drużyny i już czekamy na losowanie kolejnej rundy - dodał.

Przez 180 minut dwumeczu z Bodo/Glimt Lech Poznań nie pozwolił rywalom na strzelenie choćby gola. - Zawsze ważne jest nie tracić bramek w europejskich pucharach, szczególnie gdy grasz przeciwko dobrej drużynie. Mam wiele szacunku do Bodo, a jednocześnie udało nam się w obu meczach zachować czyste konto. Defensywa wykonała kawał dobrej roboty, aczkolwiek rywale mieli dziś jedną wspaniałą szansę, ale na nasze szczęście ich najlepszy zawodnik spudłował. Najważniejsza jest organizacja - trzeba być razem, kompaktowo. Również pod względem ofensywnym zrobiliśmy więcej niż tydzień temu. Bodo naprawdę potrafi grać w piłkę, ale nie miało wielu świetnych okazji. W drugiej połowie lepiej pressowaliśmy, odzyskiwaliśmy piłkę i mogliśmy kontrować przeciwnika. Pod tym względem było to nasze najlepsze 45 minut w całym dwumeczu - analizował John van den Brom.

Holenderski trener w czwartkowym meczu już w przerwie musiał zmienić Bartosza Salamona, a w końcówce spotkania na problemy fizyczne narzekał także Mikael Ishak. - Z Salamonem raczej będzie problem, jeśli chodzi o niedzielny mecz ze Śląskiem. Z Ishakiem nie będzie problemu, bo on i tak jest zawieszony za kartki. W jego przypadku to jednak tylko skurcz - mówił.

Kogo chciałbym Van den Brom wylosować w 1/8 finału? - Wiecie, pracowałem przez pięć lat w AZ Alkmaar, ale to tak nie działa. Zobaczymy jutro. Obejrzymy to losowanie całą drużyną - zapowiedział trener Lecha, który kilka słów poświęcił także kibicom Lecha.

- Kibice byli dziś fantastyczni. Dzięki nim rywale musieli grać przeciwko dwunastu, a być może nawet więcej. Atmosfera była wspaniała. Kiedy drużyna tylko potrzebowała wsparcia, mogła na nie liczyć ze strony kibiców. Pchali nas do przodu, szczególnie w drugiej połowie, gdy oni także poczuli nadarzającą się szansę - komplementował fanów "Kolejorza" Van den Brom.

- Jako trener nigdy nie dotarłem do najlepszej "16" europejskich pucharów. To moja najlepsza europejska przygoda w roli trenera - podsumował Holender.