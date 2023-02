FC Barcelona pokazała jeden duży pozytyw. Nagle wszystko runęło

FC Barcelona jeszcze dojrzewa do bycia gotowym na europejskich gigantów. Z Manchesterem United pokazała, że ma ogromne możliwości, ale wciąż jest sporo do poprawy. Niemniej Xavi ma z czego czerpać i powinno to zaprocentować na wiosnę w rozgrywkach w Hiszpanii. Z rewanżu na Old Trafford (1:2) da się wyciągnąć coś dobrego.

Fot. Dave Thompson / AP