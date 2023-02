Lech pierwszy od 32 lat. Historyczny sukces. Rywal tylko patrzył z zazdrością

Trzeba było ponad 30 lat, żeby polski klub okazał się zwycięski wiosną w europejskich pucharach. Ale przecież wiele na taki scenariusz tym razem wskazywało. Po wyszarpanym bezbramkowym remisie w Norwegii Lech Poznań stał przed ogromną szansą wyeliminowania norweskiego Bodo/Glimt, rewelacji ubiegłorocznej edycji Ligi Konferencji Europy. Wszak "Kolejorz" przed własną publicznością w tym sezonie europejskich pucharów jest niezwykle regularny, a jego rywal na wyjazdach wygrywa tylko od święta.

REKLAMA

Zobacz wideo Premier obiecał kilkadziesiąt hal sportowych. Powstało pięć. Minister wyjaśnia, dlaczego tak mało

Oto potencjalni rywale Lecha Poznań w 1/8 finału LKE. Bardzo mocne ekipy

Kogo chciał oszukać Lech?

Jeszcze zanim mecz Lecha z Bodo/Glimt się w ogóle rozpoczął, dużym zaskoczeniem ponownie mógł być skład mistrza Polski, który pojawił się w oficjalnych mediach klubu, a także na stronie UEFA. Sugerował on, jakoby Lech miał zagrać w systemie z trójką stoperów i Michałem Skórasiem w środku pola.

Oczywiście, nie miało to wiele wspólnego z rzeczywistością, bo gdy Czarnogórzec Nikola Dabanović zagwizdał po raz pierwszy, tak jak można było się spodziewać, Lech był już w ustawieniu 4-4-2 z Adrielem Ba Louą na prawym oraz Michałem Skórasiem na lewym skrzydle lub 4-4-1-1 Filipem Szymczakiem grającym bliżej pomocników.

Kogo chciano zaskoczyć? Trudno myśleć, że rywali, bo oni raczej nie muszą się opierać na grafice z UEFA. Szczególnie po składzie sprzed tygodnia z Norwegii, gdy Lech miał wg grafiki grać trójką stoperów z Niką Kwekweskirim w środku obrony, a Gruzin zgodnie z oczekiwaniami był jednym ze środkowych pomocników.

Brrrr, jak zimno... A Van den Brom jak szef

To nie był najcieplejszy dwumecz pucharowy wszech czasów. Po deszczu, silnym wietrze i chłodzie w Norwegii, w czwartek w Poznaniu nie było tylko silnego wiatru. Kibice wybierający się na stadion zostali dość solidnie potraktowani przez rzęsisty deszcz i w pierwszej połowie nie zostali specjalnie rozgrzani przez piłkarzy obydwu zespołów.

Ci także nie byli rozpieszczani przez aurę, ale gdy szkoleniowiec gości Kjetil Knutsen stał przy linii w ciepłej kurtce i kapturze, trener Lecha John van den Brom miał padający deszcz za nic. Stał przy linii, w ogóle nie myśląc o kapturze. A gdy w końcu i on miał dość i kaptur założył w 30. minucie, deszcz... przestał padać. Może trzeba było tak w pierwszej minucie, panie trenerze? Świrowały nawet stadionowe telebimy, a i sędzia meczu Nikola Dabanović miał dość i zakończył pierwszą część równo z upływem 45 minut.

A gdy na placu gry i u zawodników zrobiło się po przerwie sucho, to i mecz był dużo lepszy. I co najważniejsze dla Lecha - zwycięski.

Lech odważny, Lech ofensywny, Lech nagrodzony

Po zarzutach o archaiczny i "średniowieczny" futbol po pierwszym meczu w Norwegii, w rewanżu Lech Poznań wyglądał już zupełnie inaczej. Ale nastawienie "Kolejorza" było już widać po wyjściowym składzie. Wszak w środku pola był tylko jeden, a nie trzech defensywnych pomocników, a na lewej obronie nie biegał Alan Czerwiński, lecz ofensywnie usposobiony Pedro Rebocho.

Lech Van den Broma zagrał dużo odważniej, również w wysokim pressingu, atakując swojego rywala nawet pod jego polem karnym. To była broń obusieczna, ale los odwagę mistrza Polski nagrodził, bo przecież równie dobrze to po wspaniałym wyjściu spod pressingu Norwegów i kapitalnej szansie Hugo Vetlesena to goście mogli strzelić pierwszego gola, a jednak lider Bodo/Glimt koszmarnie spudłował. Niedługo później lechici wysoko atakując przeciwnika zmusili bramkarza Juliana Faye Lunda do niedokładnego podania, co zakończyło się zwycięskim trafieniem Mikaela Ishaka.

Pan kapitan Ishak. Jego rodak cichym bohaterem

W meczu z Bodo/Glimt Lech Poznań mógł w stu procentach liczyć na swojego kapitana. Mikael Ishak znów okazał się bezcenny dla "Kolejorza". I to wcale nie jest tak, że chodzi tylko o strzelonego gola. Szwed od samego początku emanował na boisku pozytywną energią, która musiała wpływać pozytywnie na kolegów.

Biegał, pokazywał, pomagał. Choć przez większość spotkania to on był najwyżej wysuniętym piłkarzem Lecha, to w 18. minucie nawet pojawił się na lewej obronie, gdy trzeba było zatrzymać akcję Norwegów.

Ishak wielokrotnie zżymał się też na nieudane zagrania kolegów w ofensywie, których przecież nie brakowało, ale też przez cały czas pokazywał się do podania w polu karnym i sygnalizował kolegom, gdzie powinni zagrać. W 62. minucie wreszcie to przyniosło skutek, gdy Joel Pereira idealnie obsłużył swojego kapitana, a ten strzałem z pierwszej piłki zdobył jedyną bramkę w tym spotkaniu. W swoim 100. występie w barwach Lecha Ishak dał z siebie wszystko, aż w 79. minucie musiał opuścić boisko, żegnany zasłużonymi brawami. Taki kapitan to skarb.

Mówiąc o bohaterach tego meczu, nie można zapominać o Filipie Dagerstalu. Szwed musiał w przerwie zastąpić z ławki rezerwowych kontuzjowanego lidera obrony Lecha Bartosza Salamona. Co ważne, Dagerstal znakomicie wszedł od pierwszych sekund w drugą połowę tego meczu. Notował jedną dobrą interwencję w polu karnym za drugą, a tą najważniejszą było wybicie piłki z linii bramkowej po uderzeniu głową Adama Soerensena.

Po 32 latach w końcu się udało. "Twierdza Bułgarska" wciąż nie do zdobycia. Jeden z rywali siedział i patrzył z zazdrością

Lech Poznań po wielkich emocjach w drugiej połowie pokonał Bodo/Glimt 1:0 i awansował do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. "Kolejorz" został pierwszym od 32 lat polskim zespołem, który wygrał wiosną dwumecz europejskich pucharów. Po raz ostatni udało się to w 1991 roku Legii Warszawa, która w Pucharze Europy pokonywała włoską Sampdorię Genua.

Dramat Barcelony i Lewandowskiego! Koniec marzeń o podbiciu Europy

Raz jeszcze dała o sobie znać "Twierdza Bułgarska". Fantastyczny doping 34 tysięcy kibiców Lecha Poznań poniósł zespół Johna Van den Broma do wygranej. Przy Bułgarskiej w tym sezonie Lech nie przegrał w pucharach ani razu, a zremisował tylko raz - bezbramkowo z Hapoelem Beer Szewa. Dziś z takim wsparciem, jakie niosło się szczególnie po strzeleniu gola, "Kolejorz" po prostu nie mógł zawieść. I nie zawiódł. Po meczu przy tzw. "Kotle" rozpoczęło się świętowanie piłkarzy z kibicami, a niezwykle wymownym był obrazek, gdy jeden z piłkarzy Bodo/Glimt siedział smutny na murawie przez długie minuty i z zazdrością patrzył na świętujących rywali.

Tymczasem kolejny mecz w "Twierdzy Bułgarska" już za dwa tygodnie, 9 marca. Rywala w 1/8 finału Lech pozna już jutro.