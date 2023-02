Żona Icardiego miała romans z Maradoną? Nara reaguje. "Przyniosło mi to sukces"

Wanda Nara od kilku lat jest żoną Mauro Icardiego oraz jego agentką. Argentynka była w przeszłości bohaterką wielu skandali. W dużej mierze to przez nią Icardi odszedł z Interu, ponieważ publicznie domagała się dla niego podwyżki oraz krytykowała klub. - Tworzysz tylko problemy. Spaliłaś ziemię wokół Icardiego. Za dużo gadasz - uderzył w Wandę były włoski piłkarz Antonio Cassano w programie "Tiki Taka".

Wanda Nara miała romans z Diego Maradoną? Argentynka odpowiada

O Argentynce głośno jest również ze względu na jej relacje z mężczyznami. W przeszłości Icardi odbił ją Maxi Lopezowi, z którym się przyjaźnił. W mediach pojawiało się również wiele plotek na temat jej romansów z innymi piłkarzami. Mówiło się o relacji Nary z Marcelo Brozoviciem, a także z.... Diego Maradoną. Argentynka była obecna w domu zmarłego w 2020 roku piłkarza i zdaniem dziennikarzy miała uprawiać z nim seks. Nara odniosła się do tych doniesień w programie "Belve" na antenie Rai Due.

- Nigdy z nim nie byłam. Dziennikarze trochę zmyślili tę historię. To prawda, że trafiłam do jego domu, gdzie była ta impreza, a potem wiele osób zaczęło mówić: "widziałem ją z nim". Nigdy nie mogłam o tym porozmawiać z Maradoną, ale mieliśmy wspólnych znajomych, którzy powiedzieli mi, że nie mógł uwierzyć we wszystko, co ta sprawa wywołała. Przyniosło mi to sukces, ale ostatecznie nic się nie wydarzyło - powiedziała. Nara zdementowała także plotki o jej romansie z Brozoviciem.

W ostatnich miesiącach wiele mówiło się na temat rozstania Wandy Nary z Mauro Icardim. Argentynka oskarżała męża o zdradę, a media donosiły, że para jest w separacji. Ostatecznie Nara nie rozstała się z Icardim i potwierdziła to w programie. - Jest moim mężem, jesteśmy razem, zawsze byliśmy rodziną. Był ze mną praktycznie całe życie. Mamy nadzieję, że tak pozostanie - dodała.

Mauro Icardi we wrześniu ubiegłego roku został wypożyczony z PSG do Galatasaray. W bieżącym sezonie rozegrał 13 meczów, w których strzelił dziewięć goli i zaliczył sześć asyst.

