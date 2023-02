13 lat i koniec. Słynny piłkarz zrezygnował z gry w reprezentacji. "Próbuję się nie rozpłakać"

Dejan Lovren zadebiutował w reprezentacji Chorwacji 8 października 2009 roku w spotkaniu z Katarem (3:2). Później przez wiele lat był kluczową postacią drużyny, która zdobyła między innymi srebro na mistrzostwach świata w 2018 roku oraz brąz na ubiegłorocznym mundialu w Katarze. W sumie zagrał w niej 78 meczów, strzelił pięć goli i zaliczył jedną asystę.

Dejan Lovren zakończył karierę w reprezentacji Chorwacji. "Nigdy tego nie zapomnę"

W czwartek 23 lutego obrońca zamieścił wpis w mediach społecznościowych, gdzie ogłosił zakończenie bogatej kariery reprezentacyjnej. "Drodzy reprezentanci i drodzy wierni kibice, mam dla was niezbyt radosną wiadomość. Nadszedł dzień, w którym muszę pożegnać się z chorwacką drużyną narodową. Uwierzcie mi, podjąłem tę decyzję całym sercem i po długim namyśle. To dla mnie trudne i pisząc to, próbuję się nie rozpłakać, ale dobrze wiecie, że nie potrafię ukrywać emocji. Jako zagorzały kibic zawsze będę wspierać kadrę" - czytamy.

Lovren podkreślił, że od zawsze chciał grać w reprezentacji, a każdy występ był dla niego wielkim powodem do dumy. "Jako dziecko marzyłem, że zagram na wielkich turniejach, w tej najpiękniejszej koszulce z szachownicą. Pierwszy raz założyłem ją jako dziewięciolatek i nigdy nie zapomnę tego wyjątkowego uczucia, jakbym miał na sobie pelerynę Supermana. Czułem się potężny, pewny siebie, nieustraszony, niczym superbohater" - dodał zawodnik, który reprezentował kraj przez 13 lat. Podziękował także byłym i obecnym selekcjonerom oraz kolegom z drużyny narodowej.

Teraz Lovren może skupić się na karierze klubowej, która również jest imponująca. Największe sukcesy odniósł za czasów gry w Liverpoolu (2014-2020), z którym wygrał Ligę Mistrzów, mistrzostwo Anglii oraz Superpuchar Europy. Od stycznia jest graczem Olympique'u Lyon, do którego trafił z Zenita Petersburg. Jego rodacy już kilka miesięcy temu naciskali, aby odszedł z rosyjskiego klubu.