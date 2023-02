Nie żyje John Motson, angielska legenda mikrofonu. Wszyscy znali jego głos

John Motson był jednym z najbardziej rozpoznawalnych komentatorów piłkarskich na całym świecie. Anglik pracował w BBC od końca lat sześćdziesiątych, rozpoczynając swoją przygodę z relacjonowaniem meczów piłkarskich w 1971 roku. Od tej pory przyszło mu skomentować, zarówno w telewizji, jak i radiu BBC, ponad 2000 meczów.

Wielka kariera komentatorska

Na przestrzeni ponad 30 lat, Motson miał możliwość komentowania całej masy spotkań o największe trofea. Podczas współpracy z brytyjskim nadawcą publicznym, udało mu się pojechać na zdecydowaną większość międzynarodowych turniejów, takich jak mistrzostwa Europy (był na nich 10 razy) czy mistrzostwa świata (także komentował 10 turniejów).

Do jego największych komentatorskich osiągnięć możemy z pewnością zapisać relacjonowanie takich spotkań jak finał mundialu 1994, czy mecz półfinałowy Euro 1996 między Anglią i Niemcami. Na jego koncie znalazł się także komentarz finałowego spotkania Euro 2008, które było jednocześnie jego pożegnaniem z pracą podczas relacji live.

Znają go praktycznie wszyscy

Choć Motson jest najbliższy sercu angielskich kibiców futbolu, doskonale znają go także fani z innych zakątków Europy i świata. Wpływają na to dwa czynniki. Po pierwsze, transmisje z jego komentarzem były wysyłane co najmniej na cały kontynent w czasach, gdy rywalizacja o prawa do transmisji zaczynała kiełkować. W serwisie Youtube można także znaleźć setki akcji największych gwiazd Premier League, opisywanych słowem przez Anglika.

Były pracownik BBC był też jednym z pierwszych komentatorów w grach FIFA. Jego głos można było usłyszeć we wszystkich częściach kultowego produktu EA Sports od 1996 do 2005 roku. Pokrywa się to z czasami, gdy producent gry nie miał jeszcze w zwyczaju przygotowywać wielu wersji językowych. Z tego też powodu, Motson pojawił się w tysiącach polskich domów.

O śmierci wielkiego komentatora poinformowało dziś BBC. Legenda mikrofonu w lipcu skończyłaby 78 lat. Od czterech wiosen Motson korzystał z dobrodziejstw emerytury, nie pojawiając się już w mediach.