Kolejny spektakularny transfer Wieczystej. Wielkie wzmocnienie

Od razu trzeba jednak podkreślić, że 21-letni napastnik Maciej Twarowski w ekstraklasie, w której debiutował w wieku 17 lat w 2018 roku, zagrał zaledwie sześć spotkań. Nie błyszczał w nich, nie zdobył gola i nie miał asysty.

Kolejny spektakularny transfer Wieczystej. Z klubu z ekstraklasy

Maciej Twarowski w tym sezonie regularnie występował za to w trzecioligowych rezerwach Jagiellonii Białystok, które po rundzie jesiennej zajmują dziewiąte miejsce w grupie I trzeciej ligi. Zagrał w szesnastu spotkaniach, zdobył dziewięć bramek i miał asystę. W klasyfikacji najlepszych strzelców tych rozgrywek zajmuje ex aequo siódme miejsce wraz z trzema innymi zawodnikami.

Maciej Twarowski nie lada wyczynem popisał się w meczu z Concordią Elbląg, który jego zespół wygrał 5:2. - W jednej minucie zdobył dwa gole (23.01 i 23.58, zaledwie 11 sekund po wznowieniu gry przez rywali) - pisze portal gol24.pl.

Teraz Twarowski ma pomóc Wieczystej w ofensywie. Poinformował o tym jako pierwszy Tomasz Włodarczyk, redaktor naczelny portalu "Meczyki.pl".

W Wieczystej w ataku są jeszcze Maciej Jankowski, Karol Danielak oraz Eryk Sobków. Ten ostatni jednak ma poważną kontuzję kolana i będzie musiał mieć operację.

Wieczysta Kraków po 17. kolejkach jest na trzecim miejscu w grupie IV III ligi. Ma trzy punkty straty do prowadzącego ŁKS-u Łagów, który nie przystąpi do rundy wiosennej oraz punkt do wicelidera - Avii Świdnik.