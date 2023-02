Poruszająca historia z Anglii. Piłkarz przełamał lęk i stał się inspiracją. "Definicja odwagi" [WIDEO]

W poniedziałek o godzinie 21:00 Watford podejmował na własnym stadionie West Bromwich Albion w 33. kolejce Championship. Spotkanie było bardzo emocjonujące i ostatecznie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3:2. Jednym z głównych bohaterów Watfordu był Ken Sema, który strzelił dwa gole.

Ken Sema pokonał lęk i udzielił wywiadu. Świat jest zachwycony jego odwagą

Po zakończeniu meczu Szwed udzielił wywiadu. Nie byłoby w tym nic specjalnego, gdyby nie fakt, że w ten sposób zawodnik pokonał swój lęk. Od dziecka zmaga się z jąkaniem i z tego powodu stronił od wypowiedzi przed kamerami. W poniedziałkowy wieczór Sema w końcu się przełamał i porozmawiał z dziennikarzem.

Dowód odwagi piłkarza obiegł Internet i wielu użytkowników go pochwaliło. Jeden z nich dodał, że wywiad Semy pomógł jego synowi, który również ma problemy z jąkaniem. "Świetny wywiad po meczu. Ken jest absolutnym bohaterem i wzorem do naśladowania dla dzieci takich jak mój syn, które kochają piłkę nożną i również się jąkają. Takie wywiady dają mu tyle pewności siebie, że potrafi pięknie mówić, tak jak Ken. Dziękuję!" - czytamy na Twitterze.

Wywiad Semy nie uszedł również uwadze trenerowi West Bromwich Albion Carlosowi Corberanowi, który udostępnił nagranie na Twitterze. "W piłce nożnej, podobnie jak w życiu, stawianie czoła trudnościom czyni nas silniejszymi. Odwaga w stawianiu czoła wyzwaniom inspiruje wielu ludzi" - napisał. "Dla mnie to dobra definicja odwagi. Wielkie brawa dla niego" - dodał były selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Luis Enrique.

"Miło to widzieć" - dodał z kolei obrońca Leeds United Luke Ayling. Słowa piłkarza mają podwójne znacznie, ponieważ podobnie jak Sema zmaga się z jąkaniem, o czym opowiedział w rozmowie z BBC. - Kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Leeds, wcale nie czułem się komfortowo, udzielając wywiadów. W pewnym momencie doszedłem do punktu, w którym po prostu przestało mnie to obchodzić. Pomyślałem sobie, że udzielam wywiadu komuś, kto chce ze mną rozmawiać i kto naprawdę chce usłyszeć, co mam do powiedzenia, więc dlaczego boję się to robić? - powiedział.

Ken Sema jest piłkarzem Watfordu od sierpnia 2020 roku. W bieżącym sezonie rozegrał 28 meczów, w których strzelił pięć goli i zaliczył sześć asyst. Watford zajmuje obecnie siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 50 punktów.

