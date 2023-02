Pique w towarzystwie dziewczyny wyproszony z restauracji. Kuriozalny powód

Telenowela z udziałem Shakiry, Pique i jego nowej dziewczyny trwa w najlepsze. W ostatnich miesiącach hiszpańskie tabloidy żyły rozstaniem byłego stopera FC Barcelony i kolumbijskiej piosenkarki, które stało się bardzo huczne i medialne. Była partnerka piłkarza nagrała utwór, w którym oskarżała, krytykowała i wyśmiewała nowy związek 36-latka, natomiast ten odpowiadał jej na wszelkie możliwe sposoby.

Pique poszedł na kolację z nową dziewczyną. Zostali zignorowani

Hiszpańska "Marca" dotarła do interesujących informacji, z których wynika, że nie nowy związek Gerarda Pique nie przypadł do gustu szczególnie fanom kolumbijskiej artystki. Były zawodnik "Blaugrany" wybrał się z Clarą Chią Marti do jednej z barcelońskich restauracji, jednak po wejściu para została kompletnie zignorowana przez kelnerów.

Okazało się, że właścicielem lokalu był ponoć zagorzały miłośnik Shakiry, który nie zgodził się na przyjęcie zakochanych pod dach swojej restauracji. Jeden z użytkowników "Tik Toka" przyłapał Pique i Clarę Chię Marti, kiedy ci zdegustowani całą sytuacją wsiadali do samochodu.

Rodzina Shakiry i Pique rozpadła się po tym, jak wokalistka przyłapała byłego piłkarza Barcelony na zdradzie. Ich związek trwał 12 lat. Z doniesień medialnych wynika, że artystka szykuje kolejną piosenkę, w której zaatakuje Gerarda Pique. - Ty wychodziłeś po jedzenie, a ja myślałam, że to monotonia" - ma śpiewać Shakira w swoim nowym utworze.