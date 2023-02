Alarm w Madrycie po hicie LM. Dwóch kluczowych piłkarzy nie zagra w derbach

Real Madryt pokazał się z bardzo dobrej strony we wtorkowym hicie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Choć po 14. minutach gry Liverpool prowadził 2:0, dwie bramki Viniciusa Juniora pozwoliły doprowadzić do remisu 2:2 jeszcze w pierwszej połowie. Finalnie mecz skończył się zwycięstwem 5:2 zawodników Carlo Ancelottiego, a w drugiej połowie do bramki rywali trafiali Eder Militao i Karim Benzema, który popisał się dwoma trafieniami.

Dwóch czołowych graczy Realu z kontuzjami. Problemy przed derbami Madrytu

Real do rewanżowego meczu podejdzie więc z 3-bramkową zaliczką. Choć wynik z pewnością cieszy fanów drużyny, niepokój budzą kontuzje dwóch zawodników. Już w 27. minucie boisko opuścił obrońca David Alaba. Według wstępnych ustaleń narzekał on na ukłucie w mięśniach uda prawej nogi. Jeżeli informacje te się potwierdzą, grozi mu nawet kilkutygodniowa przerwa w grze.

Meczu na Anfield nie dograł również do końca Rogrygo Goes, który został zmieniony w 81. minucie. Hiszpańskie media podają, że młody napastnik narzeka na przeciążenie lewego mięśnia pośladkowego, a w środę ma przejść szczegółowe badania.

Kontuzja dwóch podstawowych zawodników może oznaczać spory problem przed najbliższym meczem ligowym. W sobotę, 25 lutego na Santiago Bernabeu odbędą się derby Madrytu, w których Real podejmie Athletico. Zawodnicy Ancelottiego, myśląc o utrzymaniu szans na mistrzostwo Hiszpanii, nie mogą pozwolić sobie na porażkę. Osłabienie w tak ważnym spotkaniu może być więc szansą dla rywali.

Po 22. kolejkach La Ligi z prowadzenia w tabeli cieszy się FC Barcelona, która ma na koncie 59 punktów. Real ma do liderów 8 punktów straty, a podium uzupełnia Real Sociedad (43 pkt). Atletico Madryt plasuje się tuż za podium (41 pkt).