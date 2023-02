Leo Messi już wybrał klub, w którym zakończy karierę? "Nie mam wątpliwości"

Kariera Leo Messiego dobiega końca, a Argentyńczyk zastanawia się nad swoją dalszą przyszłością. Do końca sezonu obowiązuje jego kontrakt z PSG. Wiele wskazywało na to, że zostanie on wkrótce przedłużony, media spekulowały nawet o ustnym porozumieniu, ale ostatnie wydarzenia na Parc de Princes wzbudziły sporo wątpliwości u Messiego. Zwłaszcza że z klubu może odejść jego przyjaciel, Neymar.

Były asystent Diego Simeone jest pewny, gdzie Messi zakończy karierę

O przyszłości 35-latka wypowiedział się German Burgos. To były asystent Diego Simeone, który w Atletico Madryt pracował przez blisko osiem lat. W sierpniu 2020 roku postanowił rozstać się ze swoim przyjacielem i rozpoczął indywidualną pracę pierwszego trenera. Jego pierwszy klubem było właśnie Newell's Old Boys. Klub z Rosario, a w tym mieście urodził się i wychowywał Leo Messi. Szkoleniowiec jest pewny, że Argentyńczyk, który przez lata był katem dla jego pracodawcy, na zakończenie kariery wróci w rodzinne strony.

- Na tym skończy, jasne, nie mam wątpliwości. Zagra jeden mecz, dwa, trzy, nieważne ile to będzie wymagać. Kocha Newell's, kocha Rosario i na pewno zadedykuje mecz lub mistrzostwo tym ludziom, na pewno - mówi z przekonaniem Burgos we wtorek w rozmowie dla telewizji "TyC Sports". 53-latek sugeruje, iż nie widzi możliwości, żeby Messi nie dał sobie przyjemności i satysfakcji z gry dla Newell's.

Sam szkoleniowiec pół roku temu rozstał się z Arisem Saloniki, gdzie pracował przez pół roku i ponownie szuka zatrudnienia. - Jestem pewny, muszę kontynuować swoją drogę - przekonuje Burgos, który marzy o pracy w River Plate, a następnie w Atletico Madryt czy reprezentacji Argentyny.