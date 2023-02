Syn Adriana Mutu i nieletnia Mara w centrum seksskandalu. "Wspieram ją"

Adrian Mutu w ostatnich latach próbuje odnaleźć się, jako trener. Obecnie jest szkoleniowcem Rapidu Bukareszt, ale w rumuńskich mediach częściej mówi się o jego synu Mario, niż dokonaniach byłego piłkarza Juventusu. Okazało się, że 19-letni Mario Mutu jakiś czas temu wyprowadził się z rodzinnego domu, żeby zamieszkać ze swoją niepełnoletnią dziewczyną Marą.

Adrian Mutu miał robić wszystko, żeby odwieźć syna od wyprowadzki, ponieważ zdawał sobie sprawę ze skandalu, jaki wybuchnie w rumuńskich mediach, gdy okaże się, że jego syn mieszka z niepełnoletnią dziewczyną.

Syn Adriana Mutu od dłuższego czasu jest obserwowany przez media

Chorwacki portal SportSport przypomina, że w październiku ubiegłego roku Mario Mutu wywołał aferę, gdy w kolejce do dentysty zwyzywał lekarzy i osoby w poczekalni. Po wszystkim zareagowała policja, która poinformowała, że 19-latka bolał ząb, a jednocześnie on wraz z dziewczyną w sposób arogancki odnosili się do innych.

Teraz jednak para poszła o krok dalej. Dziewczyna postanowiła założyć konto na stronie dla dorosłych, na której za opłatą pięciu dolarów można obejrzeć jej wyzywające i nagie zdjęcia. Opinię publiczną zaszokowały słowa syna Adriana Mutu, który powiedział, że nie ma w tym nic złego.

- Oczywiście, że ją wspieram. Wszyscy, którzy chcą zobaczyć, jakie zdjęcia publikuje, subskrybują jej konto. Niektórzy mówią, że są zdjęcia, na których jest nagość, ale żeby się o tym dowiedzieć, to najpierw musisz wykupić subskrypcję - powiedział młodszy z rodziny Mutu cytowany przez chorwacki portal.

- Mieszkam z moją dziewczyną i będziemy razem niezależnie od wszystkiego i tego, co inni próbują nam zrobić. Wspieramy się we wszystkim. Niech to będzie dla każdego jasne - dodał Mario, sugerując, że nikt nie wpłynie na jego związek z Marą.

Adrian Mutu w trakcie kariery piłkarskiej reprezentował takie kluby jak Dynamo Bukareszt, Inter, Chelsea, Juventus czy Fiorentina. Jako piłkarz londyńskiej drużyny był w półfinale Ligi Mistrzów w 2004 roku. Został również wybrany do jedenastki wszech czasów Fiorentiny. W reprezentacji Rumunii wystąpił w 77 spotkaniach, w których strzelił 35 bramek.