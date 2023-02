Infantino dopnie swego. Rewolucja w KMŚ. Znamy już pierwszego uczestnika

FIFA poinformowała w połowie lutego, że od 2025 roku Klubowe Mistrzostwa Świata zostaną rozszerzone do 32 drużyn. Turniej będzie rozgrywany latem, a wśród 32 zespołów biorących w nim udział, aż dwanaście ma być z Europy, sześć z Ameryki Południowej, po cztery z Azji, Afryki oraz strefy CONCACAF (Ameryka Północna i Środkowa). Ponadto jeden zespół ma być z Oceanii, a jeden wytypowany przez gospodarzy turnieju. O zmianie formuły KMŚ jeszcze w trakcie katarskiego mundialu informował Gianni Infantino.

Media: Real Madryt pewny występu w nowym formacie KMŚ. To dzięki wygraniu LM w zeszłym sezonie

Brytyjski dziennik "The Times" informuje, jak będą rozdzielone miejsca w Klubowych Mistrzostwach Świata w 2025 roku w przypadku zespołów europejskich. Spośród dwunastu drużyn z Europy osiem zostanie wybranych poprzez specjalny współczynnik, który korzysta z rankingów obliczających wyniki w Lidze Mistrzów przez pięć ostatnich lat. Pozostałe cztery miejsca będą należały do zwycięzców Ligi Mistrzów w latach 2022-2025. Pierwotnie byłby limit dwóch miejsc na kraj przy korzystaniu ze współczynników, ale jeśli dany kraj będzie miał czterech różnych mistrzów, to w takiej liczbie będzie ich reprezentował podczas KMŚ.

"The Times" podkreśla, że pewne miejsce w nowej edycji Klubowych Mistrzostw Świata ma już Real Madryt, czyli zwycięzca Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu. Według tego współczynnika teraz pod uwagę z Europy byłyby brane, poza Realem Madryt - Bayern Monachium, Liverpool, Manchester City, Chelsea, PSG, Barcelona i Manchester United. Na dziewiątym miejscu w tym rankingu znajduje się Juventus, a następne w kolejce są Ajax Amsterdam i Borussia Dortmund.

Na razie FIFA nie ogłosiła miejsca rozgrywania nowego turnieju, zaplanowanego na czerwiec i lipiec 2025 roku. UEFA dała już pisemną zgodę na zmianę formatu Klubowych Mistrzostw Świata, ale na razie wciąż przeciwne takiemu pomysłowi są Premier League oraz World Leagues (organizacja reprezentująca zawodowe ligi). Najbliższa edycja Klubowych Mistrzostw Świata odbędzie się w dniach 13-23 grudnia 2023 roku w Arabii Saudyjskiej.