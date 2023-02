Lewandowski pokazał, czego słucha przed meczem. Tylko sześć polskich utworów

Robert Lewandowski jest osobą, która w każdym elemencie życia dąży do perfekcji, aby osiągać jak najlepsze wyniki na boisku. Kapitan reprezentacji Polski pracuje z trenerem od snu, ma starannie przygotowaną przez swoją żonę dietę, a do tego mnóstwo czasu spędza na siłowni, gdzie cały czas udoskonala formę fizyczną. Lewandowski dużą uwagę przykłada również do muzyki. Okazuje się, że ma nawet własną playlistę, która towarzyszy mu przed meczami.

Robert Lewandowski ma własną przedmeczową playlistę. Zaledwie sześć polskich utworów

Główny sponsor FC Barcelony, serwis streamingowy Spotify we wtorek 21 lutego udostępnił playlistę "My Matchday Songs", na której możemy zobaczyć ulubione utwory Lewandowskiego. - Z niecierpliwością czekałem na możliwość podzielenia się moją playlistą meczową. Muzyka odgrywa ogromną rolę w moim przygotowaniu do dnia meczowego. Mam nadzieję, że fanom spodobają się moje ulubione utwory. Teraz mogą przygotować się na mecz, tak jak ja - zakomunikował na stronie internetowej klubu.

Do najpopularniejszych piosenek wybranych przez kapitana reprezentacji Polskich należą: "Pepas" Farruko, "Gasolina" Daddy'ego Yankee, "Despacito" Luisa Fonsiego, "Loco Contigo" DJ'a Snake'a, czy "Love Yourself" Justina Biebera. Można tam znaleźć również hit "Hips Don't Lie", autorstwa Shakiry, a więc byłej już ukochanej Gerarda Pique, który jeszcze niedawno dzielił szatnię z Lewandowskim. Hiszpan na pewno nie byłby zachwycony wyborem kolegi, gdyby dalej grał w Barcelonie. Jak wiadomo, pozostaje w otwartym konflikcie z dawną partnerką.

Na playliście Lewandowskiego znajduje się również sześć polskich utworów. Widać, że piłkarz gustuje w rapie, ponieważ w jego repertuarze są piosenki: "Billy Kid" wykonawcy ReTo, "Candy" autorstwa Quebonafide, "Duże Oczy" Smolastego, "Jak Długo Jeszcze" Kamila Bednarka, "Z perspektywy taty" Małacha oraz "Wehikuł Czasu" Dżemu.

Poniżej cała playlista Roberta Lewandowskiego:

Robert Lewandowski rozegrał w tym sezonie łącznie dla FC Barcelony 29 meczów, w których strzelił 24 gole. Szansę na kolejne gole będzie miał już w najbliższy czwartek, 23 lutego, kiedy "Duma Katalonii" zmierzy się w spotkaniu rewanżowym 1/16 finału Ligi Europy z Manchesterem United. Pierwsze spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2, natomiast Lewandowskiemu nie udało się trafić do siatki rywala.