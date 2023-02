Były reprezentant uderza w Paulo Sousę. Nie miał litości. "Farmazon"

Każdy, kto choć trochę interesuje się piłkarską reprezentacją Polski, zdążył już poznać nazwisko Sousa. Portugalczyk na początku 2021 roku został selekcjonerem naszej kadry, jednak popracował w niej zaledwie 11 miesięcy, po czym dosłownie uciekł do Brazylii, korzystając z lukratywnej oferty brazylijskiego Flamengo. W czerwcu ubiegłego roku został jednak stamtąd zwolniony po serii słabych wyników i konfliktów z piłkarzami. Zostawił po sobie olbrzymi niesmak, podobnie jak wcześniej w Polsce.

Radosław Majdan ostro komentuje powrót Paulo Sousy na ławkę trenerską. "Ten farmazon jest cały czas obecny"

Kilka dni temu Sousa wrócił do pracy, podpisując umowę z włoską Salernitaną. Postawiono przed nim zadanie utrzymania zespołu w Serie A. Portugalczyk zaliczył jednak w nowym klubie falstart, przegrywając 0:2 z Lazio. Debiut Sousy szeroko komentowany jest także w Polsce, choćby przez fakt, że w Salernitanie połączył on znów siły z Krzysztofem Piątkiem.

Na temat Sousy postanowił wypowiedzieć się Radosław Majdan, który był gościem programu "Przeglądu Sportowego" na kanale YouTube. Były bramkarz reprezentacji Polski i m.in. Wisły Kraków mocno skrytykował Portugalczyka i jego umiejętności szkoleniowe, a także czysto ludzie zachowanie. - Niezmiennie. Cały czas jedzie na tym samym farmazonie - stwierdził mocno już na starcie.

- Znowu ktoś po niego sięgnął z poważnej piłki i tak się zastanawiam: Czy kiedyś ktoś zrobi taki zbiór jego konferencji prasowych (...) Pamiętamy, kiedy u nas: cytował papieża, dziękował dziennikarzom za pytania. Później, kiedy był trenerem we Flamengo, spotkał się z kibicami i poprosił o taką historię, encyklopedię historii klubu, więc oni zachwyceni: To trener, który chce poznać naszą historię. W Salernitatnie tez już mówi, że jest jednym z nich. Nie wiem, czy on się sam dobrze w tym czuje. Być może takim jest człowiekiem - tłumaczył dalej Majdan, poddając w wątpliwość autentyczność zachowania Sousy.

Majdan poruszył również kwestię ponownej współpracy Sousy z Krzysztofem Piątkiem. - On już wytknął Piątkowi na bazie pracy w reprezentacji Polski, że źle zamyka przestrzenie w strefie straty piłki. Czyli zwraca większą uwagę na jego mankamenty. Że Krzysiek musi poprawić swoje poruszanie się. Tak samo, jak pozycję, kiedy drużyna ma piłkę. Na pewno dużo więcej wie o Krzyśku - przekazał.

Paulo Sousa, stoi przed bardzo trudnym zadaniem. Jego nowy zespół zajmuje po 23. kolejkach 16. miejsce w tabeli Serie A z dorobkiem 21 punktów. Nad strefą spadkową Salernitana ma zaledwie cztery punkty przewagi.