Przełom w sprawie Daniego Alvesa. Wyciekły nowe nagrania z kamer

Dani Alves jest podejrzany o napaść na tle seksualnym. Do zdarzenia miało dojść 30 grudnia w jednym z klubów nocnych w Barcelonie. Śledztwo wykazało, że piłkarz miał także uderzyć i zgwałcić ofiarę. Alves nie przyznaje się do winy.

Kolejne dowody w sprawie rzekomego gwałtu Daniego Alvesa

Sprawa nie jest jednoznaczna: piłkarz twierdzi, że do stosunku doszło za obopólną zgodą. Ofiara oraz jej dwie koleżanki, które wspólnie bawiły się tej nocy w klubie, twierdzą jednak, że kobieta weszła do łazienki za namową Alvesa.

Dziennikarze "La Vanguardia" twierdzą, że kluczem w sprawie mogą być białe tenisówki, które Alves nosił tamtego wieczoru. Ofiara miała zeznać, że Alves otworzył drzwi od łazienki i zawołał ją. Na nagraniach nie widać jednak, by piłkarz dawał jakiekolwiek sygnały. Niewykluczone, że ustawił się w martwym polu kamer. Na nagraniach uchwycono jednak białe tenisówki, co może potwierdzać wersję kobiety.

Teraz najnowsze doniesienia przekazało "El Periodico". Hiszpanie przedstawili nagrania, na których widać, że zawodnika mogło w ogóle nie być w łazience.

Dziennikarze zrekonstruowali wydarzenia z wieczoru. Piłkarz początkowo poprosił kelnera, aby zaprosił ofiarę oraz jej dwie koleżanki do zarezerwowanego pokoju w klubie. Przed czwartą nad ranem Brazylijczyk udał się do wspomnianego miejsca, wchodząc wąskimi schodami na górę, przed którymi znajduje się malutka łazienka, w której miał miejsce rzekomy gwałt.

Kamery uchwyciły sylwetkę piłkarza obok drzwi pokoju, w którym znajduje się łazienka. Jedna z kamer zarejestrowała biały but, a druga tors, również przy wejściu do pokoju. Wówczas nie znajdował się tam nikt inny poza Alvesem, a kolor butów pasuje do tych, które miał na sobie. To może świadczyć o tym, że kiedy młoda kobieta poszła do łazienki, nie było w niej piłkarza. Dziennikarze podkreślają jednak, że obrazy z kamer nie są wyraźne.

Prawy obrońca przebywa obecnie w areszcie Brians 2. Tam oczekuje na dalsze losy. W tym tygodniu ma zostać rozpatrzona apelacja i okaże się, czy Alves będzie w areszcie do czasu zakończenia procesu, czy zostanie zwolniony. Trudno domyślić się, co wydarzyło się naprawdę, ponieważ piłkarz gubi się w zeznaniach i już czterokrotnie zmieniał ich treść.

