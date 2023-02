Wiemy, kto dostanie nagrodę FIFA The Best. Są przecieki!

Za Leo Messim niezwykle udany rok. Argentyńczyk osiągał sukcesy z PSG, ale najważniejszym był oczywiście triumf w mistrzostwach świata w Katarze wraz z reprezentacją. Dla 35-latka wygranie Pucharu Świata to ukoronowanie niezwykłej kariery. Teraz gablota napastnika może powiększyć się o kolejną nagrodę. Według nieoficjalnych informacji Messi został triumfatorem plebiscytu FIFA The Best.

Leo Messi najlepszy w plebiscycie FIFA The Best. Są przecieki!

Dokładnie dziesięć dni temu, 10 lutego, ogłoszono nominacje do nagrody FIFA The Best przyznawanej dla najlepszego zawodnika świata. W tym roku wskazano trzech zawodników mających szansę na nagrodę. Są to Leo Messi, Karim Benzema oraz Kylian Mbappe. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w przyszły poniedziałek 27 lutego, podczas uroczystej gali w Paryżu.

Według nieoficjalnych doniesień triumfatorem ma zostać Leo Messi. Taką informację przekazał dziennikarz Francesc Aguilar, a polskim kibicom profil BarcaInfo na Twitterze. Taki wybór wcale by nie dziwił - to kapitan drużyny mistrzów świata oraz najlepszy zawodnik minionego mundialu. Jak na razie są to jednak wyłącznie niepotwierdzone przecieki.

Tegoroczna nagroda FIFA The Best uwzględnia osiągnięcia piłkarzy od 8 sierpnia 2021 roku do 18 grudnia 2022 - a więc także mistrzostwa świata. W głosowaniu wzięli udział kibice, a pod uwagę brane były także głosy selekcjonerów, kapitanów reprezentacji, dziennikarzy i ekspertów FIFA. Poprzednio laureatem tej nagrody został Robert Lewandowski.

FIFA The Best 2023. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w poniedziałek 27 lutego o 21:00. Transmisję przeprowadzi TVP Sport.