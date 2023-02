Jorge Mendes przejechał się po Ronaldo i jego słynnym wywiadzie. "Jakby żona go opuściła"

W styczniu tego roku współpraca Cristiano Ronaldo oraz jego agenta, Mendesa została zakończona. Relacje Cristiano Ronaldo i Jorge Mendesa uległy znacznemu pogorszeniu, kiedy piłkarz udzielił kontrowersyjnego wywiadu dla Piersa Morgana, który skutkował zerwaniem umowy z Manchesterem United. Agent miał być wściekły i poczuł, że praca, którą wykonał, by Cristiano Ronaldo dołączył do zespołu z Old Trafford, poszła na marne.

Mendes źle znosi rozstanie z Cristiano Ronaldo

Teraz według informacji francuskiego dziennika "L’Equipe" Mendes uznał, że wywiad, którego udzielił Cristiano Ronaldo dziennikarzowi Piersow Morganowi, był kompletną bzdurę i całkowicie niepotrzebny.

- Po nim powstała olbrzymia luka między zawodnikiem a agentem. Różnice między nimi były od długiego czasu, ale wywiad doprowadził do ostatecznego zerwania porozumienia. Mendes już podczas mistrzostw świata w Katarze zrozumiał, że nie może dalej pracować z Cristiano Ronaldo - czytamy.

Eksperci "L’Equipe" dodają, że agent niełatwo przechodzi zakończenie współpracy z portugalskim gwiazdorem. Dla niego jest to bardziej kwestia sentymentalna i nie chodzi o pieniądze.

- Mendes przeżywa to trochę jako rozwód. Trudno to sobie wyobrazić, jeśli chodzi o agentów jego rangi, ale czuje się samotny. Tak jakby żona go opuściła, a potem dowiedział się o jej nowym kochanku - powiedział znajomy Mendesa dla "L’Equipe"

Jorge Mendes był związany z Cristiano Ronaldo od 2003 roku, kiedy był jednym z nadzorujących jego transfer ze Sportingu Lizbona do Manchesteru United. Znany agent działał na rynku transferowym w imieniu piłkarza, kiedy ten przenosił się najpierw do Realu Madryt, później do Juventusu i ponownie do Manchesteru United. Przy transferze do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo pomagał jednak inny przedstawiciel, a Jorge Mendes stracił z tego powodu 26 milionów euro.

Cristiano Ronaldo obecnie gra w drużynie z Arabii Saudyjskiej - Al Nassr FC. W pięciu spotkaniach zdobył pięć goli i miał dwie asysty.