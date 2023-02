Gdyby dawali nagrody za asysty. Co on zrobił? Obłędne zagranie [WIDEO]

To była akcja, która łączyła ze sobą futbolową magię z zupełnym absurdem. W meczu ligi greckiej między PAOK-iem Saloniki a AEK Ateny padła bramka, o której długo nie zapomnimy. Choć właściwie na zapamiętanie najbardziej zasługuje asysta. Giannis Konstantelias pokazał światu, że w piłkę nożną równie skutecznie można grać na leżąco.

19-latek z Grecji zabawił się z piłką. Bajeczna technika i niewiarygodna asysta

Na stadionie w Salonikach nie minął kwadrans, a piłkarze gospodarzy przeprowadzili akcję, która nie tylko dała im bramkę, ale i światowy rozgłos. Konstantelias dostał piłkę w centralnym sektorze boiska i popędził z nią pod pole karne. Tam rzuciło się na niego kilku piłkarzy AEK. Ostatecznie piłkę spod nóg wybił mu Rota, ta jednak odbiła się od nogi Moukoudiego i wróciła do 19-letniego Greka. Sęk w tym, że Konstantelias chwilę wcześniej się przewrócił. To jednak zupełnie mu nie przeszkadzało. Opanował piłkę nogą, podbił ją klatką piersiową i ponownie nogą odegrał do partnera. Wszytko wykonał w pozycji leżącej.

Podanie okazało się na tyle dobre, że Khaled Narey huknął bez przyjęcia ze skraju pola karnego i trafił do siatki na 1:0. Było w tej akcji sporo przypadku, ale kapitalnych umiejętności technicznych też przecież nie brakowało. Wideo poniżej.

Piękna asysta ma też polski wątek. Damian Szymański antybohaterem

Niestety w tej sytuacji jest również polski akcent i to wcale nie pozytywny. Tuż obok Konstanteliasa stał bowiem pomocnik AEK i reprezentacji Polski Damian Szymański. Do tej spektakularnej asysty doprowadziły także jego niezdecydowanie i spóźniona reakcja. Na domiar złego Polak uczestniczył także przy utracie drugiego gola. Przegrał bowiem pojedynek główkowy w polu karnym, co wykorzystał Konstantinos Koulierakis. W dodatku Szymańskiego z trybun oglądał wtedy selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos.

Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem PAOK-u Saloniki 2:0. Mimo to goście z Aten są wyżej w tabeli ligi greckiej. Zajmują drugie miejsce i o trzy punkty wyprzedzają niedzielnego rywala. Liderem pozostaje Panathinaikos. Trzeci jest Olympiakos Pireus.