Lewandowski na podium. Ale do lidera ma daleko, bardzo daleko

Robert Lewandowski strzelił gola w meczu FC Barcelony z Cadiz CF (2:0) i powiększył swój dorobek strzelecki w La Lidze do 15 goli. Taką liczbę trafień osiągnął jako jeden z najszybszych w rozgrywkach w XXI w. Do tego niedzielna bramka to jego pierwszy gol na Camp Nou od prawie czterech miesięcy. Z takim jest na podium najskuteczniejszych polskich piłkarzy w historii La Ligi.

Lewandowski jednym z najskuteczniejszych Polaków w Hiszpanii

Od lat 90. nie mieliśmy tak skutecznego piłkarza w Hiszpanii. Kapitan reprezentacji Polski odpowiada dziś za 1/3 trafień FC Barcelony w tym sezonie ligowym "Blaugrana" była przez jakiś czas nawet zależna od jego formy i skuteczności.

Z 15 bramkami na koncie Lewandowski jest trzecim najskuteczniejszym polskim piłkarzem w historii La Ligi. Wyprzedził tym samym Wojciecha Kowalczyka, z którym zajmował przez ostatni czas ex aequo trzecie miejsce. Kowalczyk strzelił 14 goli w barwach Betisu Sevilla w latach 1994-1997.

Więcej strzelili tylko Roman Kosecki (22 gole) i Jan Urban (48 goli). Pierwszy z nich wykręcił taki wynik w barwach Osasuny Pampeluna i Atletico Madryt w latach 1992-1995. Drugi zapisał się szczególnie w historii Osasuny, ale część trafień zanotował w barwach Realu Valladolid. W obu klubach grał w altach 1989-1995.

Urban jest także polskim rekordzistą pod względem występów w La Lidze. Ma ich na koncie 178.

Wynik Koseckiego jest do pobicia jeszcze w tym sezonie. Lewandowskiemu brakuje siedmiu goli do wyrównania tego osiągnięcia, a do końca rozgrywek zostało 16 kolejek. Na przebiciu wyniku Urbana będzie potrzeba przynajmniej jeszcze jednego sezonu.

Następna okazja na ligowe gole dla Lewandowskiego już w niedzielę. FC Barcelona zagra wtedy z Almerią. Wcześniej, bo w czwartek, zagra w rewanżu play-offów Ligi Europy z Manchesterem United.

