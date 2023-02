To przejdzie do historii. Zdjął koszulkę i zamanifestował, a sędzia go nie ukarał. "Zrozumiał" [WIDEO]

Od blisko 20 lat zdejmowanie koszulki po zdobytej bramki jest uznawane za zachowanie niesportowe i karane żółtymi kartkami. Dla wielu ten przepis jest bezsensowny, ale najprawdopodobniej zawsze był respektowany. I to nawet w takich przypadkach jak wtedy, gdy Lionel Messi chciał uczcić zmarłego Diego Maradonę. Z jego egzekwowania wyłamał się dopiero holenderski arbiter Pol van Boekel, który nie mógł przejść obojętnie wobec pięknego gestu Mohammeda Kudusa.

Sędzia ujął się za piłkarzem Ajaksu Amsterdam. Nie pokazał żółtej kartki, mimo złamania zasad

Kudus trafił do siatki z rzutu wolnego w meczu przeciwko Sparcie Rotterdam. Jego gol przypieczętował zwycięstwo Ajaksu Amsterdam 4:0. Przepiękne trafienie Ghańczyka zeszło jednak na dalszy plan. Ważniejszy był gest, jaki po chwili wykonał. Piłkarz postanowił oddać hołd poległemu w niedawnym trzęsieniu ziemi w Turcji Christianowi Atsu. Kudus ściągnął koszulkę, by pokazać kibicom podkoszulek z napisem: "R.I.P. Chrsiatian Atsu". Wideo poniżej.

Christian Atsu był kolegą Kudusa z reprezentacji Ghany. 6 lutego ogłoszono jego zaginięcie po trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło Turcję. W sobotę znaleziono jego ciało pod gruzami budynków. Piłkarz w ostatnim czasie bronił barw tureckiego Hataysporu. Wcześniej grał m.in. dla Chelsea, Newcastle United i FC Porto.

Mohammed Kudus uhonorował Atsu. Jest wdzięczny sędziemu. "Tu chodzi o coś więcej"

Sędzia, widząc zachowanie Kudusa, odstąpił do wymierzenia mu kary. - Tu chodzi o coś więcej niż przepisy futbolu, chodzi o życie i śmierć. Sędzia powiedział mi, że to niedozwolone, ale zrozumiał sytuację. Jestem mu za to wdzięczny i bardzo go szanuję - powiedział Kudus w wywiadzie dla ESPN. - Ten gol był dla Christiana. Wszyscy wiedzą, co wydarzyło się w Turcji. Zdecydowałem się na to, ponieważ był mi bardzo bliski. Wiele się nauczyłem, obserwując go. Regularnie udzielał mi rad. Wszystko, co dziś dałem z siebie, było dla niego - tłumaczył dalej 22-latek.

Na listę strzelców poza Kudusem dwukrotnie wpisał się Dusan Tadić i raz Kenneth Taylor. Ajax zwyciężył 4:0 i zajmuje drugie miejsce w tabeli ligi holenderskiej. Na ten moment traci jedynie trzy punkty do prowadzącego Feyenoordu.