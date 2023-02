Anna Lewandowska regularnie wspiera Roberta Lewandowskiego i przychodzi na jego domowe mecze w FC Barcelonie. Wielokrotnie dawał jej powód do dumy i zrobił to też w meczu z Cadiz CF, w którym strzelił gola pod koniec pierwszej połowy. To dla niego ważne trafienie, bo pierwsze od października 2022 r. na Camp Nou.

Lewandowska szalała z radości po bramce Roberta

Pod koniec pierwszej połowy Lewandowski mógł mieć dublet. W 43. minucie jeden z obrońców Cadiz wybił jego główkę z linii bramkowej. Skuteczną dobitką popisał się Sergi Roberto. Trzy minuty później Polak wpisał się na listę strzelców precyzyjnym strzałem po ziemi w polu karnym.

Jego żona była bardzo szczęśliwa po jego trafieniu. Wstała z miejsca i celebrowała gola, nie mogła ustać w miejscu. Nagranie z cieszącą się Lewandowską zaczęło krążyć po sieci. Opublikowała je Mikky Kiemeney, żona innego piłkarza FC Barcelony, Frenkiego de Jonga. Lewandowska udostępniła wideo na swoim InstaStories.

Był gol, a powinny być dwa. Lewandowski w końcu to zrobił. I później jeszcze ten gest

Oprócz tego żona kapitana reprezentacji Polski wrzuciła do sieci zdjęcia z Camp Nou, jak jest obecna na trybunach. Do jednego z nich pozowała z kubełkiem popcornu w rękach.

"Popcorn bezglutenowy oczywiście", "Ania z popcornem, piękny widok" - żartowali jej fani w komentarzach pod postem na Instagramie.

"Te obrazki zostaną w pamięci do końca życia". Polscy siatkarze przeżyli trzęsienie ziemi

FC Barcelona prowadzi w tabeli La Ligi z dorobkiem 59 punktów po 22 meczach. Ma osiem punktów przewagi nad Realem Madryt.

Robert Lewandowski jest liderem klasyfikacji strzelców z 15 golami na koncie. Wyprzedza Karima Benzemę o cztery trafienia.