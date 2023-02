Reprezentant Polski zniesiony z boiska po ostrym wejściu rywala. Trener zabrał głos

Latem 2022 roku Krystian Bielik został wypożyczony z występującego w League One (trzecia liga w Anglii) Derby County do grającego w Championship Birmingham City. Na początku Polak zmagał się z problemami zdrowotnymi, ale po wyleczeniu kontuzji stał się ważną postacią w drużynie. - To najlepszy pomocnik w całej lidze - chwalił go trener John Eustace.

REKLAMA

Zobacz wideo Nadchodzą sensacyjne powołania Santosa. Gigantyczny problem na start

Krystian Bielik z kolejną kontuzją? Zniesiony z boiska

Zapowiadało się, że pech kolejny raz przeszkodzi Bielikowi w karierze. W meczu z Huddersfield (1:2) w okolicach 80. minuty został zniesiony z boiska na noszach. Uraz wyglądał na bardzo groźny, ale prognozy są dość obiecujące. Szkoleniowiec Polaka John Eustace jest dobrej myśli.

- Krystian wyglądał dobrze w szatni - powiedział trener Birmingham na konferencji prasowej, cytowany przez dziennik "Birmingham Mail". - Nie rozmawiałem jeszcze z zespołem medycznym, ale widziałem, jak się uśmiechał (Krystian Bielik - przp.red). Będziemy musieli poczekać, zobaczyć i ocenić to rano. Wydaje mi się, że to nie jest uraz kolana, ale znowu nie jestem pewien na sto procent, więc trudno to komentować - dodał.

Wydaje się, że pomimo początkowych obaw, ze zdrowiem Krystiana Bielika rzeczywiście nic złego się nie wydarzyło i nie będzie go czekać dłuższa przerwa. Zawodnik udostępnił relację na Instagramie, gdzie wstawił zdjęcie z podpisem "Wszystko w porządku", z dołączonym emotikonem serca. Prawdopodobnie tym razem szczęście uśmiechnęło się do reprezentanta Polski.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Krystian Bielik już dwukrotnie w karierze zrywał więzadła krzyżowe. Jak podaje portal Transfermarkt za pierwszym razem pauzował aż 355 dni, a potem kolejne 279 i ominął mistrzostwa Europy w 2021 roku. W tym sezonie wystąpił w 25 spotkaniach Birmingham City, w których strzelił gola i zaliczył asystę.

Wypożyczenie Krystiana Bielika do ekipy z St. Andrew's Stadium potrwa do 31 maja 2023 roku, po czym pomocnik reprezentacji Polski najprawdopodobniej wróci do Derby. Kontrakt pomocnika obowiązuje do czerwca 2024 roku, a jego obecna wartość rynkowa oscyluje w granicach 3 mln euro.