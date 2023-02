Sensacyjne wieści ws. Thomasa Tuchela. Szykuje się wielki powrót

Thomas Tuchel pracował w PSG w latach 2018-2020, z francuskim hegemonem dotarł do finału Ligi Mistrzów. Rozstał się jednak w nieprzyjemnych okolicznościach. Władze klubu nie były zadowolone z wyników i sposobu jego pracy. Ale bez Niemca na ławce trenerskiej PSG radzi sobie gorzej. Francuski Canal+ informuje, że katarskie władze klubu poważnie myślą, żeby podjąć ponownie współpracę z Tuchelem.

Możliwy sensacyjny powrót Tuchela

Po kadencji Mauricio Pochettino w PSG spodziewano się znacznie więcej. Przede wszystkim nie dał sukcesu w Europie. Cristophe Galtier nie zapewnie za to dominacji na krajowym podwórku. Co prawda PSG prowadzi w tabeli Ligue 1, ale nie gra przekonująco, rywale są wciąż dość blisko. Sukces na Starym Kontynencie też się oddalił.

Władze paryskiego klubu mają być niezadowolone z sytuacji sportowej PSG, dlatego ponownie myślą o zatrudnieniu trenera z najwyższej półki lub ze światową renomą. Pojawiały się wcześniej informacje o planach wobec Jose Mourinho, ale na razie Portugalczyk ma pewnie miejsce w Romie.

PSG poważnie zaczyna się zastanawiać nad Thomasem Tuchelem. Jak donosi Olivier Tallaron z francuskiego Canal+, to Niemiec miałby być najpoważniejszym zastępcą Galtiera. Nie wiadomo jednak, kiedy miałoby dojść do zmiany trenera - czy już w marcu, jeśli PSG odpadnie z Ligi Mistrzów, czy po sezonie. Kluczowy będzie rewanż z Bayernem Monachium w 1/8 finału LM.

Galtier ma ważny kontrakt z Paris Saint-Germain do końca czerwca 2024 r. Tuchel jest bezrobotny od początku września, kiedy rozstał się z Chelsea. Wygrał z "The Blues" Ligę Mistrzów, ale początek tego sezonu nie należał do udanych i cały czar Tuchela prysł. Niemiec miał też pokłócić się z właścicielami nt. polityki transferowej.

PSG prowadzi w tabeli Ligue 1 z dorobkiem 57 punktów. W styczniu Paryż odpadł z Pucharu Francji.