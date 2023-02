Lewandowski przestał strzelać. Hiszpańskie media jednoznacznie oceniają

Robert Lewandowski przestał strzelać na Camp Nou jak na zawołanie. Ostatni raz zdobył bramkę w meczu domowym FC Barcelony w październiku zeszłego roku, kiedy trafił do siatki Athletiku Bilbao (4:0). Jego problem ze skutecznością martwi przede wszystkim hiszpańskie media.

Lewandowski nie strzela w domowych meczach

Od 23 października Barcelona zagrała sześć meczów domowych, w których strzeliła dziewięć goli i przy żadnym z nich Lewandowski nie miał swojego udziału, zarówno jako strzelec, jak i asystent. Miał swoje sytuacje w lidze, krajowych i europejskich pucharach, ale ich nie wykorzystywał.

Xavi nie martwi się brakiem skuteczności polskiego napastnika. Jedynie dywagował na konferencjach prasowych, że być może Lewandowski powinien mieć częściej piłkę przy nodze. Hiszpańskie media już się głowią, jak szybko naprawić ten stan rzeczy.

Lewandowski jest pieczołowicie kryty przez obrońców rywali i trudno mu się od nich oderwać. Spora część akcji prowadzonych przez Barcelonę przebiega skrzydłami, a stamtąd trudno dograć dokładną piłkę do Polaka.

"Liczby nie kłamią. Polski napastnik bardziej cierpi u siebie" - czytamy w katalońskim "Sporcie".

Szansą na przełamanie tej niemocy będzie niedzielny mecz z Cadiz CF. Zespół z Kadyksu miał fatalny początek sezonu, ale z biegiem czasu gra coraz lepiej. Pewne jest, że będzie walczył o utrzymanie, ale na razie zajmuje bezpieczną, 17. pozycję w tabeli La Ligi.

Lewandowski trafił we wrześniu do siatki Cadiz CF, zanotował też dwie asysty. W niedzielę na Camp Nou gole polskiego napastnika mogą być na wagę złota. W przypadku wygranej pozwoliłyby utrzymać przewagę ośmiu punktów nad Realem Madryt. Do tego Polak odskoczyłby depczącemu po piętach Karimowi Benzemie w klasyfikacji strzelców. Lewandowski zażegnałby tym samym kryzys strzelecki w stolicy Katalonii.

"Wyzwaniem Lewandowskiego w starciu z Cádiz będzie przełamanie tej złej statystyki i odzyskanie skuteczności przed swoimi fanami. Fani Barcelony naprawdę chcą znowu świętować gola ze swoim środkowym napastnikiem" - stwierdzono w dzienniku.

Mecz FC Barcelona - Cadiz CF w niedzielę o godzinie 21:00.