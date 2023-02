Niesamowity gol w Argentynie. Takie bramki zdobywa się tylko na konsoli [WIDEO]

W sobotę o godzinie 23:15 czasu polskiego Argentinos Juniors podejmowało na własnym stadionie Belgrano w czwartej kolejce Ligi Profesional (najwyższy szczebel rozgrywkowy w Argentynie). Gospodarze od 41. minuty grali w osłabieniu, ale mimo to po godzinie gry prowadzili 2:0.

Piękny gol w Argentynie. Zagrali taką akcję, że ręce same składają się do oklasków

W drugiej połowie siły się wyrównały, ponieważ Alejandro Rebola z drużyny Belgrano otrzymał czerwoną kartkę. Argentinos Juniors nie zamierzało się zatrzymywać i dowodem na to jest kapitalna bramka w wykonaniu Gabriela Avalosa. W 72. minucie Javier Cabrera dośrodkował piłkę do napastnika gospodarzy. Avalos bez zastanowienia złożył się do uderzenia przewrotką. Strzał Paragwajczyka okazał się bardzo celny i piłka wleciała do siatki, obok bezradnego bramkarza. Zawodnik sprawił wielką radość kibicom, głównie ze względu na wyjątkową urodę tego trafienia.

W końcówce spotkania gospodarze mogli strzelić kolejnego gola, ale strzał Jose Herrery z rzutu karnego obronił bramkarz rywala. Ostatecznie wynik się już nie zmienił i Argentinos Juniors pokonało Belgrano 3:0. Dzięki temu zwycięstwu drużyna Avalosa awansowała na siódme miejsce. Do tej pory zdobyła sześć punktów, o jeden mniej niż wyprzedzające ją Belgrano.

Gabriel Avalos gra w Argentinos Juniors od 2020 roku. Rozegrał w tym klubie łącznie 81 meczów i strzelił 27 goli. Sobotnie trafienie Paragwajczyka było jego pierwszym w tym sezonie.

Trenerem Argentinos Juniors jest Gabriel Milito. Prowadzi ten zespół od 2021 roku. Argentyńczyk w przeszłości znany był z występów w FC Barcelonie, dla której rozegrał 76 meczów. Jest bratem Diego Milito, byłego piłkarza między innymi Interu Mediolan, z którym w 2010 roku wygrał Ligę Mistrzów.

