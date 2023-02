Była gwiazda Realu Madryt w końcu trafi do więzienia za gwałt? Włosi naciskają

Pomimo że Robinho został skazany przez mediolańską prokuraturę za udział w zbiorowym gwałcie, wciąż przebywa na wolności. Wszystko przez brazylijskie prawo, które zabrania ekstradycji swoich obywateli. W teorii były piłkarz jest bezpieczny, dopóki przebywa we własnym kraju, ale Włosi są coraz bliżej dopilnowania, by trafił wreszcie do więzienia.

