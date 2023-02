Absolutny upadek Marcelo. Działacze mają dość byłego gwiazdora Realu Madryt

Krótko, bo zaledwie 6 miesięcy trwała przygoda Marcelo z Olimpiakosem Pireus. Brazylijczyk, jak wynika z informacji Matteo Moretto, nie będzie już dłużej związany z greckim klubem, ponieważ postanowiono rozwiązać z nim umowę. Były gracz Realu Madryt nie prezentował się na boisku z dobrej strony, więc teraz może być mu trudno wrócić na wysoki poziom.

Wydawać się mogło, że niełatwy początek w Grecji jest już za nim, gdy w grudniu w meczu pucharowym przeciwko Atromitosowi Ateny popisał się dwoma golami, a w rewanżu w styczniu dołożył jeszcze jedno trafienie, które przyczyniło się do awansu do kolejnej rudny. Od początku swojej przygody z greckim klubem Marcelo nie był w dobrej formie. Słaba postawa 34-latka już po dwóch miesiącach w Grecji bardzo irytowała, stąd już wtedy pojawiły się głosy, że jego przygoda z Olimpiakosem dość szybko się zakończy.

Marcelo do ligi greckiej trafił we wrześniu z Realu Madryt, gdzie miał powoli żegnać się z wielką sceną. Wydawało się, że dużo słabszy klub i liga dadzą mu większy komfort w grze, dzięki czemu nie będzie zmuszony do zakończenia kariery. Jak jednak widać nawet dużo niższy poziom rozgrywek okazał się dla Brazylijczyka za wysoki, co sprawiło, że nie zdołał on dokończyć kontraktu, który obowiązywał go do czerwca 2023 roku.

W barwach Olimpiakosu Marcelo rozegrał zaledwie 332 minuty w 10 meczach i zdobył 3 gole.

