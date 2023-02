Piłkarze zamienili się w pięściarzy. Skandaliczna bójka na murawie i potężny nokaut [WIDEO]

Po mistrzostwach świata w Katarze wszyscy odzwyczaili się od piłki reprezentacyjnej. Wróciły czołowe ligi Europy, europejskie puchary, ale jednocześnie odbywają się mecze młodzieżowych reprezentacji. Do jednego ze sparingów zespołów U-20 doszło w piątkowe przedpołudnie, gdy Indonezja zmierzyła się z Fidżi.

Dwie czerwone kartki po bijatyce w meczu młodzieżowych reprezentacji Indonezji i Fidżi

Spotkanie nie należało do specjalnie wyrównanych, ponieważ już po godzinie gry Indonezja prowadziła z Fidżi 3:0. Jeszcze w 86. minucie gospodarze ustalili wynik na 4:0 i wydawało się, że nic więcej już się nie wydarzy.

Jednak dwie minuty później indonezyjski zawodnik Frengky Missa starł się z reprezentantami Fidżi: Gulamem Razoolem i Pawanem Singhem. Missa został uderzony przez Singhę i padł na murawę. Po chwili doskoczyli kolejni zawodnicy obu drużyn i doszło do ogromnego zamieszania na boisku.

Za całe zamieszanie sędzia pokazał dwie czerwone kartki. Jedną dla strzelca czwartej bramki, który dołączył do przepychanek, Hokky'ego Carraki, a drugą otrzymał Singh, który wcześniej powalił jednego z reprezentantów Indonezji. Do końca meczu nie doszło już do większych starć i mecz zakończył się wynikiem 4:0 dla gospodarzy.

W ostatnim czasie nie brakuje agresji na światowych boiskach. Do niecodziennej sytuacji doszło podczas meczu kobiecej ligi w Demokratycznej Republice Konga. Pod koniec meczu piłkarki DCMP Bikira były niezadowolone z decyzji sędziego o niepodyktowaniu rzutu karnego i pobiły go nieopodal tunelu prowadzącego do szatni.