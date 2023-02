Afera w Ukrainie. Prezes federacji trafił przed sąd. Winę zrzuca na Rosję

Andrij Pawełko to ukraiński działacz sportowy, który od 2015 roku jest prezesem Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej (UAF). Kilka miesięcy temu zatrzymano go i postanowiono mu zarzut prania pieniędzy przy zakupie sprzętu i budowie boisk. - Śledczy uważają, że doszło do defraudacji naszych funduszy. To nie jest prawda, ponieważ środki, o których mowa, były płatnościami za usługi świadczone przez UAF - mówił Pawełko, cytowany przez ukraiński portal Pravda. Z aresztu wyszedł za kaucją.

Zamieszanie w Ukraińskim Związku Piłki Nożnej. Prezes Andrij Pawełko przed sądem

W ostatni czwartek ukraiński dziennikarz Konstantin Andrijuk poinformował, że pracownicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wkroczyli do siedziby federacji, aby dokonać przeszukania. Sprawdzano m.in. gabinety Nazara Chołodnickiego oraz Jurija Zapisockiego, czyli pierwszego wiceprezesa oraz głównego księgowego UAF. Według informacji Andrijuka, jeden z pracowników federacji został wyprowadzony z budynku w kajdankach.

Sprawa miała swój dalszy ciąg w piątek. Wówczas na posiedzeniu Sądu dla rejonu peczerskiego (dzielnica Kijowa - red.), zapadła decyzja o usunięciu Pawełki ze stanowiska do 17 marca 2023 r. Z czasem do sprawy odniosła się ukraińska federacja, która zapewniła, że prezes nadal może sprawować swoje obowiązki. - Określona decyzja Sądu Peczerskiego nie będzie miała żadnych konsekwencji prawnych dla działalności Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej, dlatego oczywiście ma na celu wyłącznie zdyskredytowanie władz federacji i całej ukraińskiej piłki nożnej - czytamy. Powołuje się przy tym na statuty UEFA i FIFA, które "zabraniają miejscowym sądom ingerowania w działalność federacji".

Pawełko nie przyznaje się do winy i uważa, że może być to spisek wymierzony w obecne kierownictwo. W oświadczeniu federacji pojawiło się nawiązanie do Rosji. "Presja wywierana przez kontrolowane organy ścigania jest sztuczna, to efekt działań osób m.in. z „państwa 404" (Rosji - red.), które ma na celu pozbawienie Ukrainy przedstawicielstwa w UEFA" - napisano. Prezes podważa także ustalenia Andrijuka, który przekazuje kolejne informacje w tej sprawie. Niedawno wytoczył mu proces, w którym zażądał wysokiego odszkodowania z powodu uderzających w niego publikacji.

Jak zapewnił Ołeh Protasow, jeden z wiceprezesów UAF, "niezgodna z prawem" decyzja sądu nie będzie miała poważniejszych konsekwencji dla Pawełki. "Nie otrzymuje nawet wynagrodzenia w UAF i nigdy go nie otrzymał" - napisał w mediach społecznościowych.

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy prowadzi śledztwo w sprawie korupcji w związku od czerwca 2018 r.