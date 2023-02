Piszczek mocno krytykowany po swojej decyzji. "Jak dziecko w piaskownicy"

Łukasz Piszczek miał propozycję zostania asystentem Fernando Santosa w reprezentacji Polski. Rozmawiał z Portugalczykiem, ale uznał, że nie pogodzi pracy w kadrze z pozostałymi obowiązkami i odmówił. Jego decyzji nie rozumie Marek Koźmiński, który postanowił wypunktować byłego reprezentanta Polski. Zdaniem byłego wiceprezesa PZPN-u zrobił to w złym stylu, ale swoje trzy grosze do zamieszania dorzucił też związek.

Koźmiński krytykuje Piszczka

Według Koźmińskiego Piszczek za długo zastanawiał się nad propozycją PZPN-u. Takie podejście nazywa dziecinnym.

- Albo chcesz być trenerem i chcesz pracować w tym zawodzie, albo zachowujesz się jak dziecko w piaskownicy. Trochę w taki sposób odbieram jego zachowanie, bo można je porównać do dziecka, które bierze sobie zabawkę i bawi się nią, kiedy ma na to ochotę - stwierdził Koźmiński w rozmowie z TVP Sport.

Zdaniem byłego wiceprezesa PZPN-u decyzja Piszczka jest niekorzystna zarówno dla niego, jak i reprezentacji Polski. Były obrońca kadry narodowej jest w trakcie kursu trenerskiego, a doświadczenie przy reprezentacji byłoby bardzo cenne na przyszłość.

- Łukasz dostał nawet jeszcze nie na starcie swojej przygody trenerskiej okazję życia. Pamiętajmy, że jeszcze nie jest trenerem, ponieważ wciąż czeka, żeby zaliczyć kurs. Jego decyzja jest dużą stratą dla obu stron. Świadczy ona o pewnej niedojrzałości zawodowej. Piszczek mówi, że ma czas i nie wiadomo co jeszcze, chociaż ma już prawie 40 lat. Szkoda, że nie zdecydował się na pracę z drużyną narodową, ale jego postawa jest bardzo niepoważna - ocenił.

Koźmiński krytykuje też PZPN i wskazuje jako współwinnego zamieszania ws. asystentów Santosa. Wskazuje, że związek zawalił sprawę organizacyjnie. Piszczka w sztabie nie będzie, Tomasz Kaczmarek także będzie poza zespołem współpracowników Portugalczyka.

- Jest to niepoważne. Jeśli chodzi o kwestie organizacyjne to należy określić to brakiem profesjonalizmu. Nie potrafię inaczej tego nazwać. Kwestia wyboru asystenta jest kompletnie niedograna, a czas płynie i działa na naszą niekorzyść - skomentował.

Do meczów eliminacji Euro 2024 z Czechami i Albanią nieco ponad pięć tygodni, a wciąż nie znany jest pełen sztab szkoleniowy Santosa.