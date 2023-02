FC Barcelona ma dziś najskuteczniejszy atak i najlepszą obronę La Ligi, jest niepokonana na krajowym podwórku od czterech miesięcy. W tym czasie uległa tylko Bayernowi Monachium w Lidze Mistrzów. Wydawało się, że "Blaugrana" zmieniła się bardzo mocno na plus po niepowodzeniach w LM i przegranym październikowym El Clasico. Nauczyła się grać z mocnymi rywalami, co pokazała w lidze i Superpucharze. Pierwsze starcie z Manchesterem United w Lidze Europy było zatem egzaminem dojrzałości dla "Blaugrany". Czy to, czego nauczyła się pod wodzą Xaviego ostatnich miesiącach w Hiszpanii, będzie w stanie przełożyć na spotkanie z zagranicznym gigantem.

Dość trudna matura dla Barcelony

Benfica Lizbona, Bayern Monachium, Napoli, Galatasaray Stambuł, Eintracht Frankfurt, Inter Mediolan - z takimi dużymi firmami spoza Hiszpanii Barcelona mierzyła się za kadencji Xaviego. I tak naprawdę z żadnym z tych rywali nie przekonywała. Albo dawała się zdominować, bo rywal grał poziom wyżej, albo dopisywało jej po prostu szczęście. Co innego działo się w La Lidze - stawiała się Realowi Madryt, ogrywała Atletico Madryt, Villarreal czy Sevillę. Maturalne przygotowania w ostatnich kilkunastu tygodniach wyglądały naprawdę obiecująco. Wiedziała, że egzamin będzie piekielnie trudny, ale nie drżały jej nogi przed Manchesterem United.

W pierwszych minutach było widać, że "Duma Katalonii" potrafi grać dynamicznie, z łatwością zmieniała sektor gry, dochodziła do sytuacji strzeleckich. Ewidentnie miała przewagę nad "Czerwonymi Diabłami". Wydawało się, że będzie w stanie utrzymać dominację przez dłuższy czas.

Ale matura jest takim egzaminem, gdzie czasem nie należy wykazywać się pomysłowością, kreatywnością, a należy myśleć pod klucz odpowiedzi, kiedy trzeba być skutecznym, efektywnym. W pewnym momencie Barcelona przestała taka być. Sytuacja wymykała się spod kontroli. Manchester United w mgnieniu oka stał się groźny w ataku, głównie za sprawą dynamiki Marcusa Rashforda. Anglik swobodnie uciekał obrońcom, ale nie mógł znaleźć patentu na pokonanie Marca-Andre ter Stegena. Atak "Blaugrany" niemalże przestał istnieć. A w dodatku straciła Pedriego z powodu kontuzji. Szło zatem jak po grudzie.

Moment przebudzenia Barcelony mieliśmy na starcie drugiej połowy, kiedy do siatki trafił Marcos Alonso. Przez chwilę zadania maturalne dla lidera La Ligi znów były łatwe i przejrzyste.

Ale to był dosłownie moment przewagi. Im dalej w las, tym gorzej. Manchester United błyskawicznie odrobił straty z nawiązką. Sytuacja "Blaugrany" wyglądała tak, jakby miała pisać wypracowanie z lektury, której nie czytała i nie umiała, kolokwialnie mówiąc, lać wody.

Chaos, niepewność, nerwowość, brak pomysłu, Robert Lewandowski praktycznie wyłączony z gry, nie mógł wygrać pojedynku fizycznego z żadnym z defensorów MU. Gorzej być nie mogło.

Xavi dokonał wszystkich zmian i przyniosły one znaczącą poprawę, szczególnie w ostatnich minutach meczu. Dodały nowych sił, Barcelona grała szybciej, odważniej. Raphinha wyrównał sprytnym zagraniem ze skrzydła. Manchester zachowywał się, jakby modlił się o szybkie zakończenie meczu, 2:1 w zupełności mu wystarczało, 2:2 też nie było takim złym wynikiem. Ale Barcelona nie chciała znowu poczuć niesmaku i niewykorzystanej szansy. Szczególnie wtedy, kiedy lała każde słowo na maturalny arkusz. Ale więcej nie pozwolił przede wszystkim David De Gea, który popisał się kilkoma świetnymi interwencjami.

Barcelona nie oblała egzaminu, ale nie może być zadowolona

Remis z Manchesterem United u siebie w Barcelonie powinni traktować tak, jakby zdali maturę na 30 procent, czyli minimum potrzebne do zaliczenia. Nie ma prawa być zadowolona ze swojej postawy. Xavi może dostrzec dobre momenty, ale przez sporą część meczu gospodarze nie mieli sytuacji pod kontrolą, jakby nie popracowali wystarczająco do tego meczu.

W tych dobrych momentach czuć to słynne DNA Barcelony, widać ten dynamizm, kombinacyjną grę, próby zaskoczenia rywala. Ale gdy ma gorszy okres gry, przypomina średniaka, którego ratują indywidualności.

Rewanż na Old Trafford będzie zatem dla Katalończyków jak drugie podejście do matury, żeby lepiej ją napisać i dostać się na wymarzone studia. To jeszcze nie jest dojrzała Barcelona, ale widać, że dojrzewa. Kibicom pozostaje uwierzyć w proces rozwoju, który wciąż trwa na Camp Nou.