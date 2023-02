"Najseksowniejsza fanka świata" znów szokuje. Złożyła zaskakującą ofertę Infantino

Ivana Knoll to modelka, która popularność w mediach społecznościowych zyskała dzięki mistrzostwom świata w Katarze. Kobieta wielokrotnie pojawiała się na stadionach, by wspierać reprezentację Chorwacji, której jest wierną fanką.

Ivana Knoll chce pracować jako ambasadorka FIFA

Kobieta, która została okrzyknięta "najseksowniejszą fanką świata", zdradziła, jakie ma plany na przyszłość. Jednym z jej głównych celów ma być wstąpienie w szeregi... FIFA. Ivana Knoll ujawniła, że marzy, by zostać ambasadorką mundialu w 2026 roku. Turniej rozgrywany będzie w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. - Chciałabym zostać ambasadorką FIFA na następne mistrzostwa świata lub klubu, który lubię - powiedziała modelka, czym potwierdziła, że nie zamierza rozstawać się ze światem piłki.

Ivana Knoll w przeszłości była również Miss Chorwacji. Jej profile w mediach społecznościowych w trakcie MŚ w Katarze obserwowało około 700 tysięcy osób, a po ich zakończeniu liczba wzrosła do 3,5 mln.

Sławna Chorwatka opowiedziała również o tym, czy podrywali ją piłkarze. - Dobrze pamiętam, jak niektórzy wysyłali do mnie wiadomości typu: "Jak się masz? Co robisz?". Poza tym próbowali mnie podrywać i było dużo "bla, bla, bla" - twierdzi słynna kibicka. - Nie chciałam spotkać się z żadnym z nich, ponieważ wiedziałam, że interesuję ich tylko z powodu wyglądu i ciała. Ludzie lubią mnie chyba tylko ze względu na to. Ja nie szukałam tam nikogo. Moim celem było sprawić, by ludzie się uśmiechali - podsumowała gwiazda mundialu.