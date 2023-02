Wiadomo, co z trenerem mistrzów świata. Dziennikarz ujawnił plany Scaloniego

Lionel Scaloni jest selekcjonerem reprezentacji Argentyny od sierpnia 2018 roku. Od tego czasu Argentyńczycy wygrali dwa trofea. Najpierw w 2021 roku sięgnęli po Copa America, a rok później wygrali mundial. Był to pierwszy triumf tej kadry na mistrzostwach świata od 36 lat. - Jestem podekscytowany, odprężony, spokojny. I dzięki komu to wszystko? Dzięki mojej drużynie. To niesamowita grupa ludzi - oznajmił Scaloni po meczu finałowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Nadchodzą sensacyjne powołania Santosa. Gigantyczny problem na start

Lionel Scaloni przedłuży kontrakt z reprezentacją Argentyny?

We wrześniu 2022 roku prezes Argentyńskiego Związku Piłki Nożnej Claudio Tapia poinformował, że Scaloni przedłuży kontrakt do 2026 roku. Oficjalnie jednak jeszcze do tego nie doszło. Na początku stycznia Tapia powiedział, że wszystko jest w tej sprawie ustalone i brakuje tylko szczegółów. Informacje te potwierdził argentyński dziennikarz Gaston Edul. Jego zdaniem podpisanie nowego kontraktu Scaloniego z kadrą Argentyny to włącznie formalność.

Tym samym nie sprawdzą się doniesienia portalu Infobae, który podawał, że Argentyńczyk zamierza zrezygnować z roli trenera kadry przez konflikt z prezesem tamtejszej federacji. Chodziło m.in. o sytuację z obozu w Stanach Zjednoczonych, na którym Tapia zorganizował huczną imprezę.

Selekcjoner był wściekły z tego powodu, ponieważ jego zdaniem prezes nie pozwalał piłkarzom odpocząć. Po tym zdarzeniu w celu złagodzenia sporu Pablo Aimar pełnił funkcję łącznika w reprezentacji. Scaloniemu nie spodobały się również publiczne naciski ze strony prezesa ws. nowej umowy. Wydaje się jednak, że panowie doszli jednak do porozumienia.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Wiele wskazuje więc na to, że Scaloni zostanie z kadrą przynajmniej do końca mistrzostw świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Poprowadzi reprezentację również podczas przyszłorocznego turnieju Copa America, który także będzie miał miejsce w USA.