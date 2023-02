Zasłużony polski klub ma nowego właściciela i duże pieniądze. Cel: Ekstraklasa

Kolejny zasłużony polski klub zyskał pewnego i silnego inwestora. Tym razem ukończony został proces sprzedaży Hutnika Kraków polskiemu potentatowi hutniczemu, firmie Cognor, której celem jest wprowadzenie drużyny z południa do Ekstraklasy.

Udana przeszłość Hutnika Kraków

Choć myśląc o Krakowie w głowach kibiców pojawiają się przede wszystkim Wisła i Cracovia, Hutnik także poważnie dał o sobie znać w historii polskiej piłki. Mowa tu o latach dziewięćdziesiątych, kiedy to zespół z Nowej Huty zdołał nie tylko ukończyć rywalizację na miejscu medalowym, ale i awansował do Pucharu UEFA, gdzie rywalizował z takimi markami jak AS Monaco czy Sigmą Ołomuniec.

Ostatnie lata nie były jednak aż tak udane. Obecnie Hutnik walczy o utrzymanie w II lidze, znajdując się w strefie spadkowej i tracąc do bezpiecznych lokat trzy punkty. Podczas rundy wiosennej może się to jednak zmienić za sprawą dużych funduszy, które przynosi ze sobą firma Cognor, nowy właściciel klubu.

Udane przejęcie

O tym, że polski potentat hutniczy chce przejąć krakowski klub mówiło się już od dawna. Dziś sprawa jest już zamknięta. Na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 15 lutego, zaprezentowany został nowy zarząd oraz rada nadzorcza, w której Cognor ma praktycznie pełną kontrolę.

Ku uciesze kibiców, obyło się więc bez niepotrzebnych problemów i zawiłości, dzięki czemu można skupić się na rozwoju, a cel jest prosty. W ciągu kilku lat Hutnik ma powalczyć o awans do Ekstraklasy, a jego stadion ma zostać gruntownie przebudowany, by spełniał wszystkie nowoczesne wymogi.

- Gra w eWinner 2. Lidze Hutnika Kraków pod banderą Cognoru to nie jest to co nas interesuje. W obecnej chwili podjęliśmy wszelkie działania aby nie zrobić kroku wstecz i w tym sezonie utrzymać klub w eWinner 2.Lidze. Dodam jeszcze, że klubów chętnych do współpracy z naszą firmą było sporo. Oferta Hutnika to nie była jedyna oferta, która wpłynęła do naszej firmy. To, że wybraliśmy Hutnik i będziemy go wspierać to duża zasługa i determinacja właściciela firmy, który od kilku lat sympatyzuje z klubem - powiedział prezes Dominik Barszcz, cytowany przez klubową stronę internetową.

Jeśli chodzi o stadion prace nad koncepcją jego przebudowy już się rozpoczęły i mają zakończyć się w maju tego roku. Pierwsza faza modernizacji ma z kolei ruszyć z początkiem 2025 roku.

Medalowe doświadczenie

W przypadku firmy Cognor nie można mówić o braku doświadczenia w walce o medale drużynowych mistrzostw Polski. W 2009 roku firma hutnicza współpracowała z żużlowym Włókniarzem Częstochowa. "Lwom" udało się wówczas sięgnąć po brązowy medal w Ekstralidze, co było jednym z ostatnich sukcesów klubu w jego niezwykle bogatej historii.

Do rywalizacji w II lidze, Hutnik Kraków wróci już 25 lutego, rozgrywając wyjazdowy mecz z GKS-em Jastrzębie. Na domowy obiekt zawodnicy zasłużonego dla polskiej piłki klubu wrócą 11 marca, by rozegrać spotkanie z Radunią Stężyca.